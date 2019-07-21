Стали известны возможные соперники БАТЭ в третьем раунде квалификации к Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунду футбольной Лиги чемпионов. Возможными соперниками БАТЭ стали словенский «Марибор» и шведский АИК. Чемпионы Беларуси сыграют с победителями этого противостояния.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для того, чтобы пройти в третий квалификационный раунд борисовчанам нужно обыграть по сумме двух матчей норвежский «Русенборг». Первая игра этих команд состоится уже в среду.

Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 6/7 и 13 августа.

Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно преодолеть четыре раунда.