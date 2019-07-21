|
Стали известны возможные соперники БАТЭ в третьем раунде квалификации к Лиге чемпионов
Источник материала: Tut.by
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунду футбольной Лиги чемпионов. Возможными соперниками БАТЭ стали словенский «Марибор» и шведский АИК. Чемпионы Беларуси сыграют с победителями этого противостояния.
Для того, чтобы пройти в третий квалификационный раунд борисовчанам нужно обыграть по сумме двух матчей норвежский «Русенборг». Первая игра этих команд состоится уже в среду.
Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 6/7 и 13 августа.
Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно преодолеть четыре раунда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунду футбольной Лиги чемпионов. Возможными соперниками БАТЭ стали
|
Свежие газеты
Архив (Разное)