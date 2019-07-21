На Быховщине проходит республиканская акция «С заботой о безопасности малой Родины»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Лето – это горячая пора для сельчан и дачников. А предупредить чрезвычайные ситуации и обучить населения правилам безопасности в «жаркий» период является одной из основных задач спасателей. Именно с целью предупреждения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста проходит республиканская акция «С заботой о безопасности малой Родины».

















Вот уже на протяжении 455-ти лет каждый год один из старейших сельских населенных пунктов в Быховского районе Борколабово отмечает свой «день рождения». В этот день все жители села собираются на торжественные гуляния. В этом году в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» к празднику подключились и спасатели Быховщины.

Спасатели подготовили для жителей агрогородка игровые площадки, спортивные и демонстрационные зоны. Сельские жители не только узнали, но смогли и сами продемонстрировать свои знания в области безопасности жизнедеятельности. Гости праздника активно участвовали в развлекательных конкурсах, был организован показ аварийно-спасательной техники и выступление артистов художественной самодеятельности.

Спасатели еще раз напомнили жителям Быховщины о правилах безопасного поведения, а также подарили всем участникам акции памятные сувениры и призы.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко