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В хозяйствах Быховского района началась массовая уборка урожая

22.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

 

В хозяйствах Быховского района началась массовая уборка урожаяВ хозяйствах района началась массовая уборка урожая. Всего предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 17 тысяч 804 гектара.

По оперативной информации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, по состоянию на вчерашний день убрано 298 гектаров зерновых культур, намолочено 589 тонн. С начала уборочной кампании реализована государству 161 тонна зерна.

В первую очередь ведется уборка озимых культур — пшеницы, ржи, тритикале, овса. С первых гектаров получена средняя урожайность 20 ц/га. Наибольшие площади зерновых и зернобобовых культур предстоит убрать ОАО «Обидовичи» — 2974 гектара, СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш», — 2080 га, ОАО «Воронино» — 2060 га.

Не останавливается и кормозаготовка, хоть погода постоянно вносит свои коррективы. Вторым укосом скошено 3794 гектара многолетних трав, убраны корма с площади 3260 гектаров. Сена заготовлено 5545 тонн, или 60% к заданию, сенажа — 79305 тонн, или 70% к заданию. В полимерной упаковке сельские труженики заготовили 2042 тонны кормов. Одновременно на полях ведется уборка соломы, которую измельчают, а затем добавляют в сенаж и закладывают в траншеи, а также прессуют.

Таким образом, в хозяйствах района уже заготовлено 12,2 центнера кормовых единиц на условную голову, что уже превышает прошлогодний показатель на два с половиной центнера.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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  В хозяйствах района началась массовая уборка урожая. Всего предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 17 тысяч 804
 
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