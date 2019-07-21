ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деревне Красница прошел митинг-реквием

22.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

17 июля 1942 года каратели сожгли заживо мирное население деревни Красница.

Сейчас здесь тихо и спокойно. На месте воинского захоронения, как и каждый год в этот день, горит вечный огонь, стоит почетный пионерский караул. Представители районной власти, местные жители собрались на митинг-реквием.

В деревне Красница прошел митинг-реквием

В деревне Красница прошел митинг-реквием

В мероприятии участвовали председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко, управляющий делами райисполкома Вадим Роговой, председатель районного совета ветеранов Михаил Козлов, председатель Смолицкого сельисполкома Андрей Мельников.

Вячеслав Сидоренко, обращаясь к участникам митинга-реквиема, говорил о том, что эта трагедия навсегда останется в памяти наших людей. Помнить о злодеяниях, которым нет оправдания, и заботиться о будущем, чтобы никогда не допустить подобного, не дать повториться ужасам войны, — наш долг.

За значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, юбилейной медалью «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў» награждены председатель общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко, член военно-патриотического поискового отряда ВИККРУ Анатолий Доронин, секретарь общественной организации ветеранов войны и труда городского округа Ступино Московской области Игорь Кучменко.

Игорь Кучменко стал нашим постоянным гостем, далеко не в первый раз он участвует в митинге-реквиеме. В Краснице, в братской могиле, похоронен его дед, солдат Иппатий Андреевич Кучменко. Он в очередной раз благодарил белорусов за большую помощь в работе по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. В частности за это и в знак верной и нерушимой дружбы между народами Союзного государства – России и Беларуси – вручил грамоты Александру Терешко и Вячеславу Сидоренко.

Гостем митинга-реквиема также стал племянник погибшего при защите Быховского района Матвея Григорьевича Маруса Владимир Марус. Из Российской Федерации он приехал с внучкой Софьей. Девочка рассказала проникновенное стихотворение.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к мемориальному комплексу, почтили память сожженных сельчан минутой молчания.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 июля 1942 года каратели сожгли заживо мирное население деревни Красница. Сейчас здесь тихо и спокойно. На месте воинского захоронения,
 
Новости дня
Новости разные
 
«Один из самых дорогих фудтраков». Вчерашние школьники вложили в свой бизнес 35 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские джинсовые шорты куплю вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика