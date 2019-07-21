В деревне Красница прошел митинг-реквием

Источник материала: Маяк Преднепровья

17 июля 1942 года каратели сожгли заживо мирное население деревни Красница.

Сейчас здесь тихо и спокойно. На месте воинского захоронения, как и каждый год в этот день, горит вечный огонь, стоит почетный пионерский караул. Представители районной власти, местные жители собрались на митинг-реквием.









В мероприятии участвовали председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко, управляющий делами райисполкома Вадим Роговой, председатель районного совета ветеранов Михаил Козлов, председатель Смолицкого сельисполкома Андрей Мельников.

Вячеслав Сидоренко, обращаясь к участникам митинга-реквиема, говорил о том, что эта трагедия навсегда останется в памяти наших людей. Помнить о злодеяниях, которым нет оправдания, и заботиться о будущем, чтобы никогда не допустить подобного, не дать повториться ужасам войны, — наш долг.

За значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, юбилейной медалью «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў» награждены председатель общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко, член военно-патриотического поискового отряда ВИККРУ Анатолий Доронин, секретарь общественной организации ветеранов войны и труда городского округа Ступино Московской области Игорь Кучменко.

Игорь Кучменко стал нашим постоянным гостем, далеко не в первый раз он участвует в митинге-реквиеме. В Краснице, в братской могиле, похоронен его дед, солдат Иппатий Андреевич Кучменко. Он в очередной раз благодарил белорусов за большую помощь в работе по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. В частности за это и в знак верной и нерушимой дружбы между народами Союзного государства – России и Беларуси – вручил грамоты Александру Терешко и Вячеславу Сидоренко.

Гостем митинга-реквиема также стал племянник погибшего при защите Быховского района Матвея Григорьевича Маруса Владимир Марус. Из Российской Федерации он приехал с внучкой Софьей. Девочка рассказала проникновенное стихотворение.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к мемориальному комплексу, почтили память сожженных сельчан минутой молчания.

Екатерина ГУРСКАЯ.