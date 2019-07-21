В Быховском районе прошел единый день информирования

Источник материала: Маяк Преднепровья

Единый день информирования пошел на территории района. С его основными темами трудовые коллективы района ознакомили информационно-пропагандистские группы районного исполнительного комитата. Группа под руководством председателя райисполкома Дмитрия Мартиновича посетила УПКП «Быховрайводоканал.

Беларусь спортивная

В XXI веке на международной арене Беларусь уверенно заявила о себе как спортивная держава. Благодаря ярким достижениям белорусских чемпионов и олимпийских призеров о нашей стране стали больше говорить в мире. К нам едут многочисленные гости-болельщики, знакомятся с бытом белорусского народа, его многовековой историей, традициями. В этом заключается позитивная роль спортивной дипломатии, подчеркнул заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Екимов.

Во всех регионах функционируют и совершенствуются многочисленные спортивные объекты (в том числе: 134 стадиона, 52 манежа, 93 спортивные трассы, 38 ледовых арен и др.). Населению предоставлены широкие возможности укреплять свое здоровье после работы и в выходные дни. Одновременно на таких объектах проводятся разнообразные массовые мероприятия.

Справка «МП»:

В Быховском районе функционируют 112 физкультурно-спортивных сооружений (17 спортивных залов, 69 уличных спортивных площадок, 2 плавательных бассейна и др). Физической культурой и спортом занимаются более 6 тыс. человек (23% от общей численности населения).

В стране определены приоритетные виды спорта, на которых сконцентрировано первоочередное финансирование для их развития в 2019 году (критерий – достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях). Это баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, современное пятиборье, спорт среди инвалидов, стрельба пулевая, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, футбол и хоккей с шайбой.

Знаковыми спортивно-массовыми мероприятиями являются физкультурно-спортивный праздник «Минская лыжня», фестиваль здорового образа жизни «Крещенские купания», Минский полумарафон, Всебелорусский физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь , и другие. Возрождена система республиканских отраслевых спартакиад. Проводится ряд легкоатлетических стартов. Динамично набирает обороты велодвижение.

Значительное внимание уделяется формированию в молодежной среде моды на здоровый образ жизни. Ежегодно в нашей стране проводится более 100 турниров для детей и подростков.

История олимпийского движения в Беларуси началась в советское время. Советский белорусский спортсмен, борец вольного стиля Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом и многократно завоевывал титул чемпиона мира, Европы и СССР . Наш земляк признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия. Заслуженное признание спортивного сообщества получили пятикратная золотая медалистка гимнастка Нелли Ким, многократные олимпийские чемпионы фехтовальщики Елена Белова и Виктор Сидяк.

Став в 1993 году полноправным членом Международного олимпийского комитета, Республика Беларусь получила право делегировать на Олимпийские игры свою национальную команду.

Новый мощный импульс спортивная жизнь суверенной Беларуси получила с избранием в 1997 году Президентом НОК А.Г.Лукашенко. За большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения на посту Президента НОК Беларуси А.Г.Лукашенко награжден специальными призами Международного олимпийского комитета.

За годы независимости самостоятельной командой белорусские спортсмены выступили на 13 Играх (6 летних и 7 зимних). За это время нашими атлетами завоевано 96 наград (20 золотых, 32 серебряные, 44 бронзовые). Гордость и уважение вызывают высокие результаты белорусских паралимпийцев.

В 2018 году спортсмены района приняли участие в 16 международных соревнованиях, в том числе в Аргентине (Юношеские олимпийские игры – завоевана бронза по вольной борьбе), Хорватия (Чемпионат мира по легкой атлетике — серебро по метанию ядра), Литва и Франция (Чемпионат Европы по вольной борьбе — 2 серебряные медали).

Право на проведение II Европейских игр было передано белорусской стороне 21 октября 2016 г. Весомыми аргументами в пользу белорусской столицы стали развитая спортивная инфраструктура, внушительный опыт проведения международных соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты и поддержка Игр главой НОК – Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко .

Соревнования ІІ Европейских игр проведены в 15 видах спорта (в 23 дисциплинах), восемь из которых стали квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио в 2020 году (велосипедный спорт, гребля на байдарках и каноэ, каратэ, легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая и стендовая стрельба, настольный теннис, баскетбол 3х3). В соревнованиях приняли участие 3666 спортсменов из 50 стран Европы. Всего разыграно 200 комплектов наград. За время проведения Игр не случилось ни одного допингового скандала.

Сборная Беларуси заняла 2-е место в неофициальном командном зачете, завоевав 69 медалей (24 – золотых, 16 – серебряных, 29 – бронзовых). Могилевскую область представляли 37 спортсменов в 12 видах спорта, ими завоевано 11 медалей различного достоинства (2 золотые, 4 серебряные, 5 бронзовых).

Спортивная отрасль страны будет совершенствоваться в дальнейшем, что позволит поднять национальный спорт на более высокую ступень развития, улучшить результаты белорусских атлетов в спорте высших достижений, укрепит позиции Беларуси на мировой спортивной арене, а также будет работать на положительный имидж Беларуси в Европе и мире в целом.

Все это приобретает особую актуальность с учетом проведения в Беларуси новых крупных международных спортивных событий:

первая международная матчевая встреча по легкой атлетике между сборными командами Европы и США (г.Минск, стадион «Динамо», сентябрь 2019 г.);

85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой (г.Минск, г.Рига, май 2021 г.);

Всемирная шахматная олимпиада (г.Минск, август 2022 г.).

Основной фактор — корысть

О противодействии коррупции в государственных органах и организациях собравшимся рассказал начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Романов.

За 5 месяцев текущего года на территории Могилевской области возбуждено 172 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 120 должностных лиц. Из них 122 относятся к категории тяжких, 79 фактов взяточничества, 48 хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, в том числе 11 в крупном и особо крупном размерах, 44 злоупотребления и превышения властью или служебными полномочиями. На территории Быховского района возбуждено 1 уголовное дело за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь, — злоупотребление властью или служебными полномочиями.

Анализируя причины и условия совершения преступлений с элементами коррупции, можно отметить, что главным фактором, мотивирующим к совершению противоправных деяний, является корысть, то есть желание должностного лица незаконно обогатиться либо получить какую-либо выгоду (в том числе для своих близких и членов семьи), завладеть имуществом, использовать его по своему усмотрению. Также выделяют организационно-управленческие и психологические причины совершения коррупционных преступлений.

Из числа зарегистрированных коррупционных преступлений 32 выявлено в государственном управлении, 28 — в сфере промышленности, 25 — в сельском хозяйстве, 16 — в здравоохранении и образовании, 5 — в строительстве, 66 — прочих отраслях и сферах экономической деятельности.

Таким образом, коррупционные проявления характерны фактически для всех отраслей и направлений экономической деятельности, а также при выполнении должностными лицами различных юридически значимых действий, принятии различного рода решений, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что совершенными преступлениями коррупционной направленности причиняется огромный вред, подрывается авторитет власти, правоохранительным блоком и органами прокуратуры, а также областной комиссией по противодействию коррупции на системной основе осуществляется координация деятельности местных исполнительных и распорядительных органов по предупреждению коррупции.

Безопасность велосипедистов

Виталий Романов также остановился на вопросах профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.

Справка «МП»:

За 6 месяцев 2019 года на территории Могилевской области с участием велосипедистов совершено 18 ДТП, 2 человека погибли, 16 травмированы. По вине велосипедистов произошло 7 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

За текущий период года отделением ГАИ ОВД райисполкома привлечены к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения 154 велосипедиста.

Напоминаем, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

При движении по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии велосипедист при условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 метров или с наступлением темного времени суток, должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.

Отдельное внимание следует уделить юным велосипедистам. Самостоятельно управлять велосипедом на дорогах им разрешено только с 14 лет. А водителям, встречая велосипедистов, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными при проезде мимо них. Ведь любая непредвиденная ситуация на дороге может обернуться трагедией.

Быховщина. Славная история

Территория нынешнего Быховского района была заселена еще в глубокой древности. В урочищах Ксендзова Гора, Чистые Лужи, Абидня археологами исследованы селища, городища и курганы Среднеднепровской (II тысячелетие до н.э.), Зарубинецкой (II-V века) культур, раннефеодального периода (VI-IX века) и эпохи Киевской Руси. С информацией о нашей малой родине выступила заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Кулешова.

В письменных источниках поселение под названием «двор Быхово» впервые упомянуто 31 мая 1393 г. В 1430 г. Быхов встречается среди городов, которые поддержали избрание Свидригайло великим князем. Во 2-ой четверти ХV столетия город принадлежал князю Дмитрию Семёновичу Друцкому-Зубровицкому, а затем с 1495 года перешёл во владение князей Гаштольдов. В 1556 году Быхов оказался у могущественных магнатов Ходкевичей. Им он принадлежал до 1621 г., перейдя затем по наследству к Сапегам.

Поселение, возникшее на правом высоком берегу Днепра недалеко от слияния с ним речушки Мокрянки со всех сторон было надежно защищено природой. Въезд в город охраняли городские ворота: Могилевские (северное направление), Рогачевские (южное направление) и Подольные (восточное направление).

В годы русско-польской войны середины XVII в. Быхов был камнем преткновения для обеих воюющих сторон. В годы Северной войны (1700-1721) на Быхов обрушились новые беды. Город трижды подвергался осаде враждующих сторон, потерял всю артиллерию, городские ворота были разрушены, бастионы взорваны. Не обошла стороной Быховщину и Отечественная война 1812 года. Значительно уменьшилась численность населения. Были разрушены постройки города и сел, подорвано сельское хозяйство и торговля.

В конце 1860-х годов Быхов разделялся на 4 части: центральную, заселенную городским сословием, и 3 крестьянские слободы: Белогорскую, Загорьевскую и Сабиловскую. Уличную сеть составляли 19 улиц, на главных из них в 1876 г. были проложены деревянные тротуары, а в 1878 г. — установлены газовые фонари. В 1879 г. появились городские часы, была приобретена пожарная машина, в 1882 г. при почтовой конторе открыта телеграфная станция.

Значительные перемены произошли в жизни города в начале 20-го века. Росла численность населения, увеличилось количество промышленных предприятий. Действовали 4 отделения сберкасс и банков, 5 страховых агентов, нотариальная контора.

В марте-апреле 1917 года в Быховском уезде организуется Совет рабочих и солдатских депутатов. В конце ноября 1917-го создан 1-й Быховский революционный комитет. С 4 ноября 1918 года начал работать 2-й революционный комитет.

В феврале 1919 года бывший руководитель подпольного большевистского комитета Тимофей Сорокин в деревне Сорочино создал первую сельскохозяйственную коммуну имени Карла Либкнехта. В 1929 году был создан луговой совхоз «Воронино» – первый участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки от нашего района.

Наши земляки героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Четырнадцати из них присвоено звание Героя Советского Союза. Два уроженца района стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

Сразу же после освобождения жители района приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. В районе интенсивно велось строительство, развивались сельское хозяйство и промышленность. Немалые успехи были достигнуты в развитии культуры, образования, медицины и торговли.

Удостоены звания Героя Социалистического Труда 3 уроженца района, 42 быховчанина были награждены орденом Ленина, сотни отмечены другими правительственными наградами. Более 30 представителям Быховщины присвоены почетные звания заслуженного работника Беларуси.

История Быховского края запечатлена в историко-документальной хронике Быховского района «Память. Быховский район », изданной в 1990 году.

Земля предков наших – Быховщина – славна трудовыми традициями, боевыми подвигами при защите родного края от захватчиков. Известна она добрыми, отзывчивыми людьми, умеющими преодолеть трудности, помочь в беде. Жители района свято чтут славу предыдущих поколений, верны их доблести и свершениям в своих трудовых делах!