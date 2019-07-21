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Курсы валют и криптовалют на сегодня

22.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро обвалился до минимума за 23 месяца, биткойн -22.59.

Курс доллара подрос на 0,0005 рубля до 2,0260 BYN/USD. Напомним, что доллар завершил пятничные торги на минимуме за 345 дней.

Курс евро упал на 0,0058 рубля 2,2742 BYN/EUR. Сегодня идут уже пятнадцатые торги с начала июля. Европейская валюта смогла укрепиться лишь однажды. Суммарное падение с начала месяца составило уже 0,0509 BYN.

Курс российского рубля вырос лишь на 0,0001 рубля до 3,2151 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 10583.2$ (-22.59);

Bitcоin Cash/ВСС – 318.66$ (-6.06);

DigitalCash − 118.65$ (+0.1);

Еthеreum − 224.72$ (-1.09);

ZCаsh − 75.27$ (-0.61);

Monero − 84.53$ (-0.6).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро обвалился до минимума за 23 месяца, биткойн -22.59.
 
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