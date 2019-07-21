Источник материала: Новости Дзержинска

В июне 2019 года стартовал очередной Международный молодежный конкурс социальной и антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Организаторы конкурса – генеральные прокуратуры Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. К его проведению присоединились и страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Правила проведения конкурса размещены на официальном сайте www.anticorruption.life, через который осуществляется прием конкурсных работ.

Тематическая социальная реклама представляется на конкурс в номинациях «лучший плакат» и «лучший видеоролик».

В конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.





