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В Гомеле автобус снес столб
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел на улице Свиридова 22 июля примерно в 11.00. Автобус городского маршрута 7a врезался в опору, сообщает
В результате ДТП была повреждена контактная троллейбусная сеть — движение троллейбусов парализовано.
По сообщению очевидцев, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.
Что стало причиной столкновения, выясняют сотрудники ГАИ.
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По сообщению очевидцев, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.
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