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В Гомеле автобус снес столб

22.07.2019 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел на улице Свиридова 22 июля примерно в 11.00. Автобус городского маршрута 7a врезался в опору, сообщает CHP24.BY.


Фото: chp24.by/gomel

В результате ДТП была повреждена контактная троллейбусная сеть — движение троллейбусов парализовано.

По сообщению очевидцев, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.

Что стало причиной столкновения, выясняют сотрудники ГАИ.

 
 
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По сообщению очевидцев, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.
 
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