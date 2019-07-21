«Разворачивались и уходили». Минчане возмущены, что их не пустили в аквапарк с едой. Кто прав?

Источник материала: Tut.by

В первые за долгое время жаркие выходные минчане снова толпами отправились в открытый аквапарк «Дримлэнд» . Кто-то не поленился взять ссобойку, но столкнулся с проблемами на выходе. «Кто-то оставлял продукты на земле, кто-то отнес в машину, а некоторые разворачивались и уходили», — пишет в редакцию TUT.BY читатель Виталий. Мы выслушали обе стороны и разобрались, так можно брать еду с собой в аквапарк или нет.

— Как быть с теми людьми, у которых диабет и они принесли свою еду, с теми, кому питание по расписанию просто необходимо? — продолжает рассказывать о досаде выходного дня Виталий. — Нам разрешили пронести только простую воду, даже бананы и те попросили выложить, хотя их даже не продают в кафе на территории аквапарка. А ведь год назад мы без проблем приходили со своим.

AFISHA.TUT.BY обратилась за комментарием к руководителю отдела маркетинга аквапарка «Дримлэнд» Игорю Тарасову.

— Согласно правилам (пункт 5.1.3.), запрещается проносить в аквапарк продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, за исключением питьевой воды в открытой таре в объеме не более 1 литра на человека и детского питания в заводской упаковке. Аквапарк — это место для отдыха. Люди приходят туда, чтобы купаться, а не есть. Питание на территории — дополнительная, а не основная услуга. И кафе на территории аквапарка — это отдельный объект, отношения с посетителями которого регулируются законом о защите прав потребителей. На территории аквапарка работает 24 оператора фудкорта, в том числе кафе с полноценными горячими обедами, как первыми, так и вторыми блюдами.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Также согласно пункту 5.1.4. запрещено осуществлять прием пищи и напитков в местах, не предназначенных для этого, в том числе в воде бассейнов аквапарка.

Что же касается людей с необходимостью специального питания (например, люди с диабетом), то их пропустят со своей едой.

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