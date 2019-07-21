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В БГУ выросли цены на обучение в новом учебном году

22.07.2019 13:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В БГУ выросли цены на обучение в новом учебном году
АиФ

Один из самых популярных у абитуриентов вузов страны БГУ опубликовал документ с ценами на обучение для студентов платной формы. Цены на первых-третьих курсах дневной формы обучения в среднем выросли на 300-350 руб. по сравнению с прошлым учебным годом.

В БГУ выросли цены на обучение в новом учебном году В Беларуси поднялись цены на учебу в вузах

Самое дорогое обучение в вузе – на юридическом, экономическом, а также факультете международных отношений, пишет TUT.by. За два семестра там необходимо заплатить от 3,6 тыс. до 4,2 тыс. руб.

Обучение на первых курсах мехмата, а также физического и химического факультетов обойдется почти в 3 тыс. руб. (в прошлом году было чуть менее 2,6 тыс. руб.). За учебу на факультетах прикладной математики и информатики, а также факультете радиофизики и компьютерных технологий придется отдать 3349 руб. (год назад – чуть менее 3 тыс. руб.).

Отметим, что стоимость обучения на четвертом и пятом курсах для дневной формы обучения и для «заочников» в новом учебном году не изменится.

 
 
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Белорусский государственный университет утвердил стоимость обучения для «платников» на 2019−2020 учебный год.
 
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