Госсектор проиграл. Всемирный банк объяснил, как спасти беларускую экономику

Источник материала: KYKY

Всемирный банк продолжает настаивать на том, что Беларуси нужны экономические реформы. Возможно, даже больше, чем раньше. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер дал интервью порталу TUT.by. Он рассказал, как спасти беларускую экономику, почему работу госпредприятий стоит срочно пересмотреть и какие изменения произойдут в стране в скором будущем. KYKY цитирует главное.

Об экономическом балансе в Беларуси

«Беларуская экономическая модель, которую страна выбрала примерно в 2003 году, сегодня подвергается сильному стрессу. В Беларуси сложилась ситуация, когда страна длительное время потребляет больше, чем производит, и за счет этого был достигнут существенный прогресс в части улучшения уровня жизни людей. Но вариантов покрыть этот разрыв немного. Страна – как семья. Если потреблять больше, чем зарабатываешь, это происходит за счет истощения собственных сбережений и запасов, внешних заимствований или помощи других стран. Возможность задействовать все эти варианты в последнее время сокращается. И состояние баланса сейчас не лучшее: истощаются сбережения домохозяйств, а стране все сложнее заимствовать у своих традиционных кредиторов».

О неэффективности госпредприятий

«Госпредприятия используют национальный капитал менее эффективно, чем частные. Они создают долговую нагрузку, которая увеличивает потребность в заимствованиях, в том числе внешних. Именно на госпредприятия приходится большой объем необслуживаемых кредитов, проблемных активов.

Экономический рост невозможен без эффективного использования капитала. Если существенная часть национальных сбережений расходуется неэффективно и непродуктивно, если госсектор не работает по рыночным правилам, не подчиняется рыночной дисциплине, то это ограничивает рост, снижает возможность улучшения жизни населения. Если Беларусь продолжит заимствовать за пределами страны для поддержки госпредприятий, позиции страны будут оставаться весьма шаткими».

О защите об безработицы

«Беларуси нужна большая и действенная программа защиты от безработицы. Удерживание на плаву предприятий госсектора – не единственный способ обеспечить приемлемый уровень жизни домохозяйств. <...> По нашим оценкам, расходы на социальную помощь можно увеличить в пять раз, и это будет правильный и эффективный подход, позволяющий защитить малоимущие, уязвимые слои населения. Куда эффективнее, чем искусственно сохранять занятость на госпредприятиях».

О страхе перед опытом реформ 90-х

«Процесс трансформации для Беларуси будет менее болезненным, потому что половина работников уже заняты в частном секторе экономики. Так что реформа госсектора окажет менее серьезное влияние на общую социальную ситуацию, чем это было бы десять лет назад. Кроме того, у Беларуси сложились прочные торговые связи с Европейским союзом на западе и с Россией на востоке, что несопоставимо с ситуацией в 90-х годах, когда страны остались наедине со своими трудностями. И последнее: у Беларуси есть бюджетные ресурсы для того, чтобы выстроить систему соцзащиты, обеспечить приемлемый уровень жизни для наиболее уязвимых слоев населения. И это снова заметное преимущество по сравнению с 90-ми

Сложно прогнозировать, сколько это продлится. Но две вещи могу сказать со стопроцентной уверенностью. Во-первых, это точно не будет похоже на реформы 90-х. Во-вторых, это как поход к стоматологу: чем дольше тянешь, тем больнее будет. Но идти все равно придется».

О том, чего «боятся» частные инвесторы

«Из всех опасений, высказываемых бизнесом, три момента постоянно всплывают и на встречах, и в опросах. Это неравное отношение к государственным и частным субъектам хозяйствования со стороны госорганов, в судах. <...> Вторая проблема – доступ к финансовым ресурсам. Если значительную часть средств потребляют госпредприятия, то для частных заемщиков будет дефицит средств. Третье – технические навыки и отношение беларуских специалистов к работе очень важно и ценно для инвесторов, но система образования выпускает кадры с устаревшими техническими знаниями и не готовит выпускника к тому, что он сам отвечает за свою трудовую карьеру и жизнь».

О советах бизнесу в Беларуси

«Если вы можете найти экономическую зону, где государство стимулирует, а не мешает частному бизнесу, и отрасль, где вы не будете пересекаться с интересами государственных предприятий, то Беларусь – отличная страна, где вы можете ощутить все преимущества наличия высококвалифицированной рабочей силы и прекрасного географического положения».

Об экономическом росте Беларуси

«Ближайшие два-три года экономический рост Беларуси, будет это два процента или другая величина, в значительной степени зависит от того, как пойдут переговоры с Россией за компенсацию налогового маневра. В долгосрочной перспективе траектория роста будет зависеть от того, насколько страна преуспеет в улучшении условий для частного бизнеса, и от того, будет ли госсектор тормозить эффективность экономики. В еще более отдаленной перспективе темпы роста будут зависеть от уровня развития навыков и образования».

О скорых улучшениях

«Сейчас в рамках наших проектов по коммунальным услугам мы впервые применим подход, когда будет оцениваться эффективность коммунальных предприятий, и финансирование Всемирного банка получат те, кто действительно работает эффективно. В частности, впервые именно в рамках проекта Всемирного банка несколько районов, муниципалитетов объединятся и будут создавать единый полигон отходов на несколько районов вместо нынешних мелких полигонов в каждом районе. Или наш проект по энергоэффективности – в сентябре его представят на рассмотрение Совета директоров, и после одобрения впервые в Беларуси владельцы квартир смогут объединиться для тепловой реабилитации, реновации, повышения энергоэффективности своих домов.

Общую координацию будут осуществлять система ЖКХ, облисполкомы. В рамках проекта со Всемирным банком будет информационная кампания для населения, для владельцев квартир, чтобы каждый понимал, сколько это стоит и кто за что платит. Мы контролируем расход каждого потраченного цента, каждой закупки. Если что-то будет «дурно пахнуть», весь процесс будет остановлен».