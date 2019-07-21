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Соцсети шутят про Давидыча и его 1200 приседаний

22.07.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный автоблогер блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) в мае дал интервью Юрию Дудю. Он рассказал, как в тюрьме активно занимался спортом: якобы за три с половиной часа отжимался 1,5 тысячи раз, делал 1,2 тысячи повторений приседа и три тысячи скручиваний пресса. Недавно Эрик решил доказать свои слова, и в прямом эфире сделал 1251 приседание. Многие пользователи соцсетей восприняли это как повод для шуток.

Трансляция длилась около полутора часов. В итоге рубеж в 1200 приседаний был пройден, правда блогер часто отдыхал, пил воду. В такие моменты могло показаться, что блогер просто лежит на полу.

Эти кадры быстро стали популярны в соцсетях и начали использоваться в качестве основы для шуток (мемов). Ниже — некоторые их них:





«Никогда не ходите к Дудю! Не разговаривайте ни за что, не отвечайте на его вопросы!», — приводит слова Эрика ресурс TJournal.

Напомним: некоторые спортсмены-блогеры (в том числе — из Беларуси) сомневались в подлинности слов Давидыча и решили повторить эти упражнения за указанное время. С «челленджем» справились не все.

 
 
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Трансляция длилась около полутора часов.
 
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