Соцсети шутят про Давидыча и его 1200 приседаний

Источник материала: Tut.by

Известный автоблогер блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) в мае дал интервью Юрию Дудю. Он рассказал, как в тюрьме активно занимался спортом: якобы за три с половиной часа отжимался 1,5 тысячи раз, делал 1,2 тысячи повторений приседа и три тысячи скручиваний пресса. Недавно Эрик решил доказать свои слова, и в прямом эфире сделал 1251 приседание. Многие пользователи соцсетей восприняли это как повод для шуток.

Трансляция длилась около полутора часов. В итоге рубеж в 1200 приседаний был пройден, правда блогер часто отдыхал, пил воду. В такие моменты могло показаться, что блогер просто лежит на полу.

Эти кадры быстро стали популярны в соцсетях и начали использоваться в качестве основы для шуток (мемов). Ниже — некоторые их них:

















Давидыч как моё настроение. То поднимается, то падает, через каждые минуты две. pic.twitter.com/A6ps8Z5m8L — мертагон (@mertagon) July 20, 2019

Каррент муд — Эрик Давидыч после 400 приседаний pic.twitter.com/4mZwXek7c5 — Майя Вольф (@mayavolf) July 20, 2019

там это, #Давидыч типо приседает 1200 раз, ну как приседает ЕСЛИ ВОТ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИСЕДАНИЕ… то много кто присядет)) pic.twitter.com/PPNfAKAFnt — NikolaySpartak (@fanat1k70rus) July 20, 2019

«Никогда не ходите к Дудю! Не разговаривайте ни за что, не отвечайте на его вопросы!», — приводит слова Эрика ресурс TJournal.

Напомним: некоторые спортсмены-блогеры (в том числе — из Беларуси ) сомневались в подлинности слов Давидыча и решили повторить эти упражнения за указанное время. С «челленджем» справились не все.