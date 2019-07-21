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Американец обратился к окулисту с жалобой на раздражение. Оказалось, в его глазу клещ
Источник материала: Tut.by
Электрик из Кентукки (США) обратился к окулисту с жалобой на раздражение глаза. Оказалось, что у него в глазном яблоке клещ. Об этом
Как правило, клещей можно обнаружить под мышками, за ушами или даже внутри пупка. Но теперь в этот список придется добавить и глазное яблоко.
Как рассказал сам пострадавший, он обратился к окулисту с жалобой на раздражение глаз, а в итоге доктор обнаружил присосавшегося клеща. Он убрал его при помощи пинцета. Как рассказал сам мужчина, доктор «потянул, и клещ с тихим чпоканьем отлепился от глаза». Американца отправили домой с антибиотиками и стероидными каплями.
Напомним, что в Беларуси ежегодно
Санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси напоминает, что иксодовые клещи могут быть переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний в Беларуси. В том числе клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза.
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Как правило, клещи присасываются к телу.
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