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Американец обратился к окулисту с жалобой на раздражение. Оказалось, в его глазу клещ

22.07.2019 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Электрик из Кентукки (США) обратился к окулисту с жалобой на раздражение глаза. Оказалось, что у него в глазном яблоке клещ. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на The Washington Post


Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Как правило, клещей можно обнаружить под мышками, за ушами или даже внутри пупка. Но теперь в этот список придется добавить и глазное яблоко.

Как рассказал сам пострадавший, он обратился к окулисту с жалобой на раздражение глаз, а в итоге доктор обнаружил присосавшегося клеща. Он убрал его при помощи пинцета. Как рассказал сам мужчина, доктор «потянул, и клещ с тихим чпоканьем отлепился от глаза». Американца отправили домой с антибиотиками и стероидными каплями.

Напомним, что в Беларуси ежегодно фиксируют около 1000 случаев лайм-боррелиоза, который передают членистоногие. Лайм-боррелиоз может проявляться головной болью, усталостью и сыпью на коже. Если начать лечить болезнь вовремя, то все закончится хорошо. Но если терапия будет несвоевременной и неадекватной, это может привести к инвалидности или даже смерти.

Санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси напоминает, что иксодовые клещи могут быть переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний в Беларуси. В том числе клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза.

Если вы увидели на себе клеща, вам стоит обратиться в ближайшее медучреждение, где его удалят. Если у вас нет такой возможности, то его можно удалить
специальным устройством, тонким пинцетом или петлей из нити. Можно взять прочную нить, завязать в узел, поднести как можно ближе к хоботку клеща. Резко подтягивать клеща вверх нельзя. Обычно через один-три оборота клещ извлекается. Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания нужно обработать любым спиртовым раствором.

 
 
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