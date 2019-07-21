«Один из самых дорогих фудтраков». Вчерашние школьники вложили в свой бизнес 35 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь: перед вами Даник и Ярик. Одному 18, второму недавно исполнилось 19. Они лучшие друзья и бизнес-партнеры. В этом году у них появился фудтрак Bison. Его парни сделали своими руками — говорят, что практически все советы почерпнули из интернета. О том, сколько времени и средств ушло на его создание, как родители отнеслись к их занятию и откуда у вчерашних школьников 35 тысяч долларов — в материале TUT.BY.



Даник (слева) и Ярик (справа). По правде, фудтрак — не первый бизнес молодых людей: до него у друзей было дело, связанное с 3D-панелями. Они не вдаются в подробности, но говорят, что тогда были «более молодыми и неопытными» и дело не пошло

«Если хочешь заниматься предпринимательством, учиться в вузе необязательно»

Герои нашего материала 2000-го года рождения. Школу окончили год назад. Даник поступил в «БИП — Институт правоведения», но с сессией проблемы. Ярик же получил военный билет и после школы устроился поваром в пиццерию.

— По правде говоря, не считаю, что образование в той сфере, в которой я хочу работать и развиваться, даст мне какие-то более нужные знания, чем я получу на практике, — говорит Ярослав. — Образование, конечно, нужно медработникам и другим специалистам, но если хочешь стать предпринимателем или программистом, уверен, можно выучиться и самому.

Такой позиции придерживается и Данила. Параллельно учебе в вузе он тоже подрабатывал — в супермаркете. Однажды парням пришла идея: почему бы не заняться бизнесом и не сделать фудтрак?

— Сначала хотели сделать его на базе буса или дома на колесах. Но потом подумали: чего мелочиться и переделывать? Давай сами построим! Основа здесь — прицеп, с которого мы полностью все сняли и сделали заново. Варили, обшивали (снаружи и изнутри). То есть когда я говорю, что здесь ничего не было, я имею в виду, что здесь реально ничего не было, — рассказывает Ярик.



Фудтрак на самом начальном этапе строительства. Bison примерно в два раза больше, чем обычный трак. Его площадь — более 20 квадратных метров.































Как и что делать, парни, естественно, не знали. Говорят, что общались с теми, у кого уже был фудтрак, — получили много рекомендаций. Остальное постигали с помощью интернета, а когда ситуация заходила в тупик, подключали смекалку.

— Сроки были сжатые: с момента начала до проработки меню ушло ровно два месяца. Спали по два-три часа, часто в машине, чтобы не ехать домой и не терять время. После того как мы два месяца нормально не спали, сидели на энергетиках и ели только роллтон, по 40−45 часов находясь в гараже… Скажу откровенно: когда фудтрак выехал работать в первый раз, мы почувствовали, что в «Бизончике» вся наша душа.

«Нам говорили: все суммы умножайте на два. Но умножать нужно было на четыре-пять»

Фудтрак хоть и построился быстро, денег стоил совсем немалых. Парни сходятся во мнении, что их прицеп — один из самых дорогих в Беларуси.

— Всего с постройкой и новым оборудованием он обошелся нам в 30 тысяч долларов. Все эти деньги в мелочах. Кажется, ну что здесь такого: обтянул, зашил, прикрутил. Когда мы начинали, думали точно так же и хотели уложиться в 16−18 тысяч. Да, нам говорили: «Ребята, все суммы, которые вы напридумывали, умножайте на два». Оказалось, умножать нужно было на четыре, а то и на пять.



Bison изнутри. Парни показывают, что внутри фудтрака есть три раковины, везде горячая вода, стоят разрывные сифоны (чтобы не попадали бактерии), которые, уверяют они, есть даже не в каждом кафе

Еще значительная сумма ушла на проработку меню — около 5 тысяч долларов.

— Мы пригласили повара с большим опытом работы, а готовить решили шаурму. Скажу, что такую сумму вложили не зря, потому что мы достигли того вкуса, которого хотели, и своим продуктом гордимся. Все соусы у нас без майонеза, мясо халяльное — курица. Ту же капусту маринуем не в уксусе и соли, а в собственной заправке. Даже наггетсы сами маринуем и панируем в сухарях — все свое. Полуфабрикаты сейчас продают везде, людям они надоели. Мы уверены, что нужно предлагать качество.

Логичный вопрос, который задаст парням каждый: откуда деньги? Отвечает Ярослав.

— Честно, сами не знаем, откуда они (смеется). У меня мама работает учителем, папа — дальнобойщик. У Даника папа в России на фирме, мама сидит дома с младшим братом. Мы не из богатых семей, у нас родители далеко не миллионеры. Все деньги мы одолжили у кого только можно.



Ярослав

Родители, к слову, когда узнали об идее своих сыновей, были в небольшом недоумении. Парни говорят, что мамы и папы (как и девушки) верили в них, просто не понимали, как они все это сделают.

— Когда все получилось, они не пожалели, что не запретили нам все и, грубо говоря, не заперли дома. Когда увидели, как все выглядит, более-менее успокоились. О долгах знают, но мы решили, что все разруливать будем сами: перекладывать ответственность на кого-то — не дело.

«Пока не думаем о деньгах, потому что можно долго плакать. Уверены, что все воздастся»

Первый выезд в город у парней случился 1 июня. Они отправились работать на фестивальную зону II Европейских игр. Этот «выезд» они называют хорошим уроком с большими денежными потерями (и не только они ).

— Когда строили фудтрак, немного упустили момент, что параллельно было бы неплохо подыскать себе место. Нам тут предложили поработать в «Дримлэнде» и обещали толпы туристов. Не буду утверждать, но думаю, что из всех точек никто не окупил даже аренду, а она была немаленькой — 3 тысячи рублей, у некоторых точек в два раза больше. Мы не только потеряли деньги, которые заплатили за аренду, но также потеряли на закупке продуктов. Еще специально приобрели мангал, чтобы жарить шашлыки, но не продали ни одного, — рассказывает о печальном опыте Данила.



Данила

С учетом огромных затрат на строительство трака и первого неудачного опыта работы можно решить, что сейчас парни по уши в долгах. Ребята подтверждают: так и есть.

— Пока мы стараемся не думать о деньгах, потому что можно долго плакать и грустить. Мы же, как-никак, не за деньги, а за идею. И уверены: если ты стремишься и стараешься, все воздастся. Мы вдохновились российской «Едой на колесах» и считаем, что нужно и в нашей стране развивать уличную еду. Потому что к той же шаурме у нас все еще относятся с недоверием и думают, что если где-то рядом бежала собака, то ее и закинули на гриль. Стоит ли говорить, что это не так? Своим продуктом мы хотим доказать, что в фудтраке можно поесть так же, как в хорошем кафе.

Сейчас ребята надеются поработать в «Песочнице» и на нескольких крупных фестивалях. После этого поедут работать в Московский район Минска — место, где они выросли и живут.

— В нашем районе есть проблема с общепитом: быстро и вкусно перекусить негде. Возможно, мы будем работать даже ночью, а если получится, организуем доставку. Пока мы столкнулись с тем, что получить площадку для работы сложно и долго. Многие просто отказывают, потому что не знают, как с этим работать. Но в родной Малиновке, уверены, для нас место найдется.



Шаурма в траке парней стоит 4, 6 и 8 рублей. Мексиканская и белорусская дороже на 50 копеек

Есть мнение, что с друзьями или родственниками не нужно иметь общий бизнес. Молодые люди говорят, что у них все по-другому.

— Работа — это работа, где мы Данила Александрович и Ярослав Эдуардович, мы партнеры. Вне работы мы Ярик и Даник — те же друзья, что и всегда. Надо уметь разграничивать эти понятия. Уверены, что в наше время делать бизнес с чужими более рискованно, чем со своими, — резюмируют парни.

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