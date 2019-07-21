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Только за минувшие выходные в белорусских лесах произошло 7 пожаров - Минлесхоз

22.07.2019 13:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С начала 2019 года в Беларуси было зарегистрировано 489 случаев лесных пожаров. Только за минувшие выходные в белорусских лесах обнаружено 7 возгораний. Причина пожаров – человеческий фактор, сообщил на пресс-конференции в Минске в понедельник заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский.

"С начала года зарегистрировано 489 случаев лесных пожаров. Основная причина возгорания – человеческий фактор. Только за прошедшие выходные в связи с жаркой погодой и частым посещением гражданами лесов произошло 7 возгораний", - отметил он.

По словам специалиста, ситуация с лесными пожарами в Беларуси в 2019 году обусловлена нехарактерными условиями погоды. Так, первый пожар в лесу произошел 18 марта.

Представитель Минлесхоза заверил, что все лесные хозяйства хорошо подготовились к сезону, средства пожаротушения приведены в должное состояние, а его ведомство, непосредственно отвечающее за состояние в лесах, находится в тесном взаимодействии с Минприроды, МЧС и другими организациями.

За период с января по середину июля 2019 года за нарушение правил поведения в лесу и создание опасных ситуаций к ответственности было привлечено 532 человека, сообщил Звертовский. "Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил он.

Большинство нарушителей удалось обнаружить благодаря приобретающим все большую популярность в белорусских лесах фотоловушкам.

"По состоянию на 22 июля в лесном фонде установлено 720 камер фотофиксации. С начала года с их помощью выявлено более 340 нарушителей", - рассказал Звертовский.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала 2019 года в Беларуси было зарегистрировано 489 случаев лесных пожаров. Только за минувшие выходные в белорусских лесах обнаружено 7 возгораний. Причина...
 
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