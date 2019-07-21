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В Беларуси проходит проверка боевой готовности ракетных войск

22.07.2019 13:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проверка боевой готовности подразделений ракетных войск Вооруженных сил Беларуси началась в понедельник, сообщили в министерстве обороны.

"С 9 часов 22 июля 2019 года с целью проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр и 465 рбр приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Перед ракетчиками поставлена задача – совершить марш в назначенный район и выполнить учебно-боевые задачи на одном из полигонов Беларуси.

"В ходе ведения оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника", - уточнили в Минобороны.

Данная проверка является одной из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных силах с 23 по 26 июля.

 
 
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Проверка боевой готовности подразделений ракетных войск Вооруженных сил Беларуси началась в понедельник, сообщили в министерстве обороны. "С 9 часов 22 июля 2019 года...
 
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