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Беларусь придает большое значение укреплению отношений с Сирией - МИД

22.07.2019 13:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь придает большое значение укреплению отношений с Сирией, отмечает активизацию политического диалога, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Я рад отметить активизацию политического диалога между нашими странами и подчеркнуть существующие тесные связи", - сказал Макей, встречаясь с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом в Минске в понедельник.

Он подчеркнул, что Беларусь придает большое значение укреплению дружеских отношений с Сирией и эти отношения крепнут с каждым годом.

"Прочность и ценность этих отношений доказана временем: друзья всегда должны оставаться друзьями. Позиции наших стран на международной арене близки и зачастую совпадают", - продолжил глава МИД.

Макей также заявил, что в Минске поддерживают обмен визитами между сторонами. "Мы считаем, что эта тенденция позволит восстановить динамику нашего сотрудничества до уровня, который был до кризиса в Сирии", - сказал он.

В свою очередь Валид аль-Муаллем поблагодарил Беларусь за ту поддержку, которую она оказывает  сирийскому народу.

"Для нас вызов состоит в том, как за короткое время восстановить динамику нашего сотрудничества", - отметил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь придает большое значение укреплению отношений с Сирией, отмечает активизацию политического диалога, заявил министр иностранных дел республики Владимир...
 
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