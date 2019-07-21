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Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году

22.07.2019 14:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году
Фото из открытых источников

Постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. №105 установлены формы проведения выпускных экзаменов в 2019-2020 учебном году и перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году В Беларуси намерены изменить школьные занятия по допризывной подготовке

В частности, девятиклассники в новом учебном году будут сдавать:

  • белорусский язык (письменно);
  • русский язык (письменно);
  • математику (письменно).

Кроме того, для учащихся классов с языком обучения национальных меньшинств – польским или литовским – также обязательным будет письменный экзамен по этому языку. Для учащихся колледжей, школ и гимназий искусств предусмотрен практический экзамен по профильному предмету на выбор.

Одиннадцатиклассники будут сдавать:

  • математику (письменно);
  • белорусский или русский язык на выбор (письменно);
  • иностранный язык (устно);
  • историю Беларуси (устно).

Выпускники классов с польским и литовским языками обучения также будут сдавать польский или литовский язык в письменной форме. Учащиеся школ и гимназий искусств дополнительно будут сдавать практический творческий выпускной экзамен по выбору.

 
 
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Министерством образования Беларуси разработан перечень выпускных экзаменов для девятиклассников и одиннадцатиклассников в 2019-2020 учебном году.
 
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