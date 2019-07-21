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Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году
22.07.2019 14:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. №105 установлены формы проведения выпускных экзаменов в 2019-2020 учебном году и перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены. Об этом сообщает
В частности, девятиклассники в новом учебном году будут сдавать:
Кроме того, для учащихся классов с языком обучения национальных меньшинств – польским или литовским – также обязательным будет письменный экзамен по этому языку. Для учащихся колледжей, школ и гимназий искусств предусмотрен практический экзамен по профильному предмету на выбор.
Одиннадцатиклассники будут сдавать:
Выпускники классов с польским и литовским языками обучения также будут сдавать польский или литовский язык в письменной форме. Учащиеся школ и гимназий искусств дополнительно будут сдавать практический творческий выпускной экзамен по выбору.
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Министерством образования Беларуси разработан перечень выпускных экзаменов для девятиклассников и одиннадцатиклассников в 2019-2020 учебном году.
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