Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году

Постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. №105 установлены формы проведения выпускных экзаменов в 2019-2020 учебном году и перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал .

В частности, девятиклассники в новом учебном году будут сдавать:

белорусский язык (письменно);

русский язык (письменно);

математику (письменно).

Кроме того, для учащихся классов с языком обучения национальных меньшинств – польским или литовским – также обязательным будет письменный экзамен по этому языку. Для учащихся колледжей, школ и гимназий искусств предусмотрен практический экзамен по профильному предмету на выбор.

Одиннадцатиклассники будут сдавать:

математику (письменно);

белорусский или русский язык на выбор (письменно);

иностранный язык (устно);

историю Беларуси (устно).

Выпускники классов с польским и литовским языками обучения также будут сдавать польский или литовский язык в письменной форме. Учащиеся школ и гимназий искусств дополнительно будут сдавать практический творческий выпускной экзамен по выбору.