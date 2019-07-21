Кисть художника везде находит тропы

Семь лет назад на смолевичской земле появился уникальный проект, который объединил под своими крыльями, пожалуй, самых талантливых людей района – художников. Это международный АРТ-пленер «Лето в провинции».

На протяжении первых пяти лет пленер проходил на территории самых красивых уголков Смолевичского района. Творческой мастерской педагогов-художников под руководством Натальи Каминской на время проведения пленэра становились окрестности агрогородка Алесино, д. Каменка, монастырь в д. Домашаны, Ляденский Свято-Благовещенский Ставропигиальный мужской монастырь и город Смолевичи. Шестой пленер 2018 года впервые прошел за пределами нашего района. Участники пленера имели возможность запечатлеть на своих полотнах исторические места древнего Несвижа. В этом году, седьмой по счету, пленэр выехал за пределы Беларуси. Художников, художников-педагогов, членов Белорусского союза художников и свободных художников с большим удовольствием принимал на своей гостеприимной земле подмосковный город Мытищи в рамках АРТ-пленэра «Без границ. Мытищи».

Ежегодный АРТ-пленэр – это замечательная возможность побывать в новом месте, созерцать красоту природы, встретиться с друзьями и единомышленниками, поделиться своим опытом и почерпнуть новое у коллег.



— Ежегодно в пленэре участвуют более 20 человек, — прокомментировала корреспонденту «КС» руководитель проекта Наталья Каминская. – Многие приезжают к нам не первый год. За эти семь лет мы стали друг другу как родные. Мы также очень рады видеть в наших рядах и новых художников или просто любителей живописи.

В этом году четырнадцать художников и преподавателей школ искусств Смолевичского района и города Мытищи Московской области побывали в живописных уголках российского города-побратима.

День первый. Знакомство участников пленэра с историческими достопримечательностями принимающей стороны началось с посещения выставки работ учеников школы «Архимед» в Мытищинской картинной галерее. Здесь гости узнали об истории возникновения города Мытищи. В далеком прошлом на месте города располагалось село Лошаково. По окончании Смутного времени селения стали возрождаться и перебираться на более удобные, сухие места. Так к Лошакову присоединились и другие села, сформировалась волость. В писцовой книге 1623 года описывались владения Троице-Сергиева монастыря: “… треть села Черкизова на Клязьме…половина села Мытищ, что была деревня Лошаково на речке, на мытище…” В 1860 году Мытищи становятся важным транспортным узлом близ Москвы, а пристанционный поселок обретает черты будущего города. В 1896 году в Мытищах начинает работу один из самых крупных российских вагоностроительных заводов. В августе 1925 года Мытищи приобретает статус города. Через несколько лет в черту города были включены многие окрестные села, например, Перловка, Заречная слобода, Шарапово, Тайнинка, Рупасово.

Сегодня Мытищи -это активно развивающийся город, промышленность которого представлена важнейшими экономическими отраслями: металлообработка, машиностроение, производство отделочных и строительных материалов, пищевая промышленность, легкая промышленность, приборостроение и другие.





День второй. Участники проекта отправляются в село Виноградово, где они в своих работах передают красоту и величие храма Владимирской иконы Божьей Матери. Церковь возведена в 1772-1777 годах по заказу генерал-прокурора Александра Глебова на территории усадьбы Виноградово. По одной из версий архитектором храма в стиле раннего классицизма являлся Василий Баженов, по другой – Матвей Казаков.

День третий. На севере Подмосковья есть удивительное место, словно сошедшее с волшебной картинки. Шумит старинный парк с вековыми липами, в глади прудов отражается небо, в воздухе еле слышен звон церковных колоколов. Знакомьтесь – это усадьба Марфино. Усадьба, слава которой гремела когда-то на всю Россию, усадьба, пережившая взлеты и падения, периоды расцвета и упадка. Представители знатнейших фамилий России – Головины, Галицыны, Салтыковы — строили, украшали, изменяли ее. Сегодня она поражает своей красотой и величием.

День четвертый. Последней точкой пленэра стало село Абрамцево – место, которое являлось приютом для многих великих людей, благодаря меценату Савве Мамонтову. Он был великий ценитель и знаток искусства и помогал молодым талантам. Многие годы в его имении отдыхали и работали лучшие художники тех лет: И. Репин, В. Суриков, брат и сестра Паленовы, братья Васнецовы, И. Левитан, М. Врубель, К. Коровин и многие другие.

Неизгладимое впечатление оставило посещение Жостовской фабрики росписи подносов. На экскурсии художники посмотрели фильм, познакомились с историей создания фабрики и пообщались непосредственно с художницами фабрики.

Крошечная деревушка Жостово знаменита на весь мир своими подносами, а точнее, той великолепной росписью, которая эти самые подносы покрывает. Причудливые яркие цвета, лаковый блеск и затейливые узоры — все это непреложные элементы жостовской росписи. Эти цветочные орнаменты, на ряду с хохломой и гжелью, стали настоящей визитной карточкой России, олицетворяющие русские народные промыслы, и узнаваемы далеко за ее пределами.

Художникам рассказали удивительную историю создания Жостовской фабрики.





Показали замечательный музей от первого расписного подноса фабрики до современных подносов, изготовленных мастерицами в наши дни. Художники смогли пообщаться с мастерами Жостовской росписи, увидеть как рождается удивительной красоты лаковый поднос. Но самое интересное, что каждый смог, получив небольшой мастер-класс, взяв в руки кисть сам расписать маленький поднос себе на память. Восторгу не было предела. Наши художники, мастера своего дела, очень волнительно и ответственно подошли к работе. В результате получились замечательные сувениры.

Время пролетело быстро. И, как обычно, пришло время расставаться. Торжественное закрытие пленэра и открытие выставки пленэра “Без границ. Мытищи” состоялось в Мытищинском Дворце культуры. Работы художников России и Беларуси украсили актовый зал, где собрались гости и хозяева города. Наталья Каминская, возглавлявшая делегацию пленэра из Смолевичей, зачитала приветственное письмо председателя Смолевичского райисполкома М.Г.Загорцева и вручила подарки от города-побратима, рассказала о работе пленэра на территории Мытищ и поблагодарила за теплый прием руководителей города, школу “Архимед” и ее директора Э.Н.Сигналову, директора Мытищинской картинной галереи М.Е.Домникову, а также директора Марию Альбертовну Клычникову.

Особую благодарность высказала руководству Городского округа Мытищи в лице Елены Алексеевны Стукаловой, начальнику Управления Культуры Мытищ Елене Михайловне Романовой, а также руководителя подразделения внешних связей Елене Валерьевне Архиповой. Елена Алексеевна Стукалова в свою очередь поблагодарила руководство города Смолевичи, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, лично каждого художника за прекрасные работы, на которых осталась частичка истории Мытищ уже нашего времени. Часть работ совместного пленэра украсят стены исторического музея Мытищ. И часть работ останется в дар нашему городу. Жители Смолевичей обязательно увидят их на выставках пленэра “ Лето в провинции”.

Очередная выставка «Лето в провинции» откроется уже в августе в Жодинской художественной галерее, где посетители смогут увидеть и работы Мытишинского пленэра.

Надежда МОЛЧАНОВА

Фото Натальи КАМИНСКОЙ.