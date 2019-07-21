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Audi показала модернизированный кроссовер SQ7
Источник материала: Tut.by
Вслед за стандартным
У рестайлингового кроссовера — бамперы новой формы, радиаторная решетка с массивными вертикальными прутьями и соединенные хромированной планкой новые задние фонари. Также у SQ7 появились круглые выхлопные патрубки и 20-дюймовые колесные диски нового дизайна.
Основные метаморфозы у обновленного SQ7 — в салоне, где появилась новая передняя панель с тремя экранами. Это 12,3-дюймовый дисплей комбинации приборов, экран мультимедиа-системы на 10,1 дюйма и расположенный ниже тачскрин для управления климатической установкой и прочими функциями. Обещаны материалы возросшего качества, а среди опций — проекционный дисплей, аудиосистема Bang & Olufsen, 4-зонный климат-контроль и атмосферная подсветка.
По части техники SQ7 — без изменений. Четырехлитровый дизельный битурбо-V8 с электрическим компрессором развивает 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, работает в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом, разгоняя «паркетник» до 100 км/ч за 4,8 секунды (максимальная скорость — 250 км/ч).
В Европе прием заказов на обновленный SQ7 начнется в конце текущего месяца, а первые покупатели получат машины осенью. В Германии цены стартуют от 94 900 евро.
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Вслед за стандартным кроссовером Q7 в Audi провели плановую модернизацию «подзаряженной» модификации SQ7.
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