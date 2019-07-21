Беларусь подпишет соглашение о визах с Евросоюзом до 2 февраля 2020 года

Источник материала: Ежедневник





Пакет документов необходимый для подписания соглашения уже подготовлен, но еще идут необходимые внутригосударственные процедуры.

Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин ообщила, что соглашение об упрощении визового режима будет подписано до 2 февраля 2020 года. В этот день в силу вступят поправки в Визовый кодекс, которые увеличат стоимость шенгенской визы до 80 евро. При этом она не смогла назвать конкретную дату.

Напомним, сейчас виза обходится белорусам в 60 евро. Если мы подпишем с Евросоюзом соглашение об упрощении визового режима до 2 февраля 2010 года, шенгенская виза для нас подешевеет и будет стоить 35 евро. Также соглашение предполагает упрощение выдачи многократных краткосрочных виз на сроки больше одного года.

Оно подписывается в пакете с соглашением о реадмиссии, согласно которому Беларусь будет принимать нелегальных мигрантов, возвращенных с территории ЕС, если они проникли в Евросоюз из нашей страны. К слову, проект технической помощи по строительству центра для таких иностранцев уже стартовал.

«Да, мы подпишем соглашение об упрощении визового режима. Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены, и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры», - цитирует слова Андреа Викторин belta.by .