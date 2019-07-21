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Противники строительства завода АКБ намерены участвовать в парламентских выборах

22.07.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инициативная группа противников строительства аккумуляторного завода приняла решение принять участие в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщил активист Александр Кабанов, передает «Белсат».

Противники строительства завода АКБ намерены участвовать в парламентских выборах

«В каждом округе будут выставлены кандидаты в депутаты. Я пока не буду озвучивать фамилии, но это известные люди, которые пользуются уважением. Мы будем обращаться к людям за поддержкой, чтобы на каждом участке было минимум два представителя, чтобы на всех участках были наши наблюдатели. Мы хотим добиться, чтобы в этих выборах в наблюдении и участковых комиссиях приняли участие тысяча брестчан, и хотим показать всей стране, как должны проходить парламентские выборы», — сказал Александр Кабанов.

Противники строительства завода АКБ намерены участвовать в парламентских выборах

Парламентские выборы в Беларуси состоятся в ноябре. Точная дата будет названа позже.

 
 
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  Инициативная группа противников строительства аккумуляторного завода приняла решение принять участие в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщил...
 
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