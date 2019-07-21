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МТС запустил новую услугу для пользователей мобильного интернета в роуминге
22.07.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предложение действует на территории 11 популярных туристических направлений: Турция, Литва, Латвии,
1 Гб (или 1024 Мб) интернет-трафика предоставляется в полном объеме при подключении услуги и доступен для пользования в течение 7 календарных дней, после чего услуга автоматически удаляется с абонентского номера.
Проверить остаток неизрасходованных мегабайт можно с помощью нетарифицируемого USSD-запроса *448#. О полном расходовании трафика и об отключении услуги пользователь получит SMS.
Подключить услугу «
Обратите внимание, что в роуминге на номере абонента одновременно может действовать только одна услуга: или «1 ГБ за границей», или «Unlim за границей».
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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Теперь пользоваться интернетом в зарубежных поездках станет еще удобнее. МТС запускает услугу «1 ГБ за границей». В течение 7 дней абоненту будет доступен 1 Гб...
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