МТС запустил новую услугу для пользователей мобильного интернета в роуминге

Источник материала: Виртуальный Брест

Предложение действует на территории 11 популярных туристических направлений: Турция, Литва, Латвии, Польша , Украина, Грузия, Израиль, Италия, Сан-Марино, Ватикан и Армения.

1 Гб (или 1024 Мб) интернет-трафика предоставляется в полном объеме при подключении услуги и доступен для пользования в течение 7 календарных дней, после чего услуга автоматически удаляется с абонентского номера.

Проверить остаток неизрасходованных мегабайт можно с помощью нетарифицируемого USSD-запроса *448#. О полном расходовании трафика и об отключении услуги пользователь получит SMS.

Подключить услугу « 1 ГБ за границей » можно в приложении «Мой МТС» или с помощью USSD-запроса *728#. Стоимость составит 15 рублей, которые списываются сразу при подключении.

Обратите внимание, что в роуминге на номере абонента одновременно может действовать только одна услуга: или «1 ГБ за границей», или «Unlim за границей».

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»