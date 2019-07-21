Упростить визовый режим планируется до 2 февраля 2020 года – Викторин

Источник материала: Аргументы и факты

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Европейским союзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года - даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Об этом сообщила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа ВИКТОРИН.

«Да, мы подпишем соглашение об упрощении визового режима. Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры», - сказала представитель ЕС.

По ее словам, этой работой с обеих сторон занимается специальная комиссия. Предположительно, она завершит свою деятельность до ноября 2019 года, пишет БЕЛТА . «Потому что мы прекрасно пониманием, знаем крайнюю дату подписания - 2 февраля 2020 года», - добавила она.

Напомним, в начале лета совет ЕС принял поправки в Визовый кодекс. Ряд новшеств коснется в том числе белорусских путешественников. В частности, с 2 февраля 2020 года шенгенская виза подорожает для нас с 60 до 80 евро. Однако если стороны успеют вовремя провести все процедуры по принятию и подписанию соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, то «шенген» для белорусов наоборот подешевеет до 35 евро.