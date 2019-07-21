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Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли

22.07.2019 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Анджелина Джоли – одна из самых привлекательных и популярных актрис современности. За это, конечно же, нужно сказать спасибо ее маме Маршелин Бертран, которая тоже отличалась красотой, но оставила карьеру, чтобы посвятить свою жизнь детям.

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

Анджелина Джоли родилась в семье американской актрисы Маршелин Бертран и актера Джона Войта. Маршелин родилась 9 мая 1950 года. Бертран обладала отличными данными, поэтому карьера складывалась хорошо. Изменения в жизни Маршелин начали происходить после свадьбы с известным актером Джоном Войтом. Пара прожила в браке 5 лет, но развод оформили только через 2 года после расставания.

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Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/retroantikvar

У Маршелин и Джона было 2 детей: Анджелина и Джеймс. Бертран решила оставить актерскую карьеру и заниматься воспитанием детей. Мать старалась увлечь детей искусством и была очень рада, когда Анджелина захотела попробовать себя в кино.

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

После расставания с первым мужем Маршелин начала жить в гражданском браке с режиссером Биллом Дэем. Вместе они провели 11 лет, за это время у Бертран случилось несколько выкидышей.

В 2002 женщина вышла замуж за Тома Бессамра, она прожила с ним до смерти.

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

Похожи? Девять фотографий мамы Анджелины Джоли
Фото: instagram.com/joliedream

В 90-ых у Маршелин диагностировали рак, с этим заболеванием она боролась почти 7 лет. Смерть матери заставила переживать Анджелину Джоли. Актриса узнала, что тоже подвержена этому заболеванию.

Поэтому Джоли решила провести несколько операций, не дожидаясь диагноза, подробнее можно узнать здесь.

Люди в материале: Маршелин Бертран, Анджелина Джоли, Джон Войт
 
 
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Анджелина Джоли – одна из самых привлекательных и популярных актрис современности. За это, конечно же, нужно сказать спасибо ее маме Маршелин Бертран, которая тоже...
 
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