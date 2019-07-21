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Спелый и сладкий. 7 советов, как легко и быстро выбрать арбуз

22.07.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выбор арбуза – нелегкое дело. Пока его не попробуешь, не узнаешь: вкусный он или нет. Но если соблюдать несколько правил при покупке, то риск купить незрелую ягоду значительно уменьшится. Мы собрали несколько советов, которые помогут вам не ошибиться с выбором.

Спелый и сладкий. 7 советов, как легко и быстро выбрать арбуз
Фото: instagram.com/diana_goyzha

1. Сезон

Самое хорошее время для покупки арбуза – вторая половина августа, сентябрь. Если будете покупать раньше, то, скорее всего, вам попадется тот, что вырос в теплице и содержит много нитратов.

2. Размер

Если арбуз большой, то это не значит, что он будет вкусным. Лучше всего брать среднего размера: от 5 до 7 кг. Очень большие арбузы, скорее всего, будут перенасыщены удобрениями.

3. Цвет

Полосы на арбузе должны быть яркими, чем контрастнее, тем лучше. Если полосы очень темные, значит ягода имеет много питательных веществ, можно брать.

Как выбрать арбуз? 10 лайфхаков

Спелый и сладкий. 7 советов, как легко и быстро выбрать арбуз
Фото: instagram.com/yasmi_9595

4. Корка

Корка должна быть очень твердой. На том месте, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть пятно. Белое пятно свидетельствует о том, что ягода не дозрела. Если пятно желтое или оранжевое, значит арбуз будет сладким.

5. Хвостик

Обратите внимание на хвостик, если он немного высох, то арбуз уже долго лежит и будет не очень вкусным, а если хвостик совсем сухой, то такому арбузу даже не место на прилавке.

6. Звук

Проверить арбуз по звуку могут только сильные. Сожмите плод двумя руками посередине и поднесите к уху. Если ягода хрустит, то можно брать. Некоторые выбирают с помощью стука. Глухой звук – арбуз спелый, звонкий – еще не дозрел.

7. Вода

Самый надежный метод – проверить арбуз с помощью воды. Если он тонет, то лучше не брать. Если всплывает, то спелый. Только, к сожалению, воду на рынке сложно найти.

Говорят, что очень вкусные арбузы выращивают в Украине, но в Беларуси тоже придумали технологию, как вырастить спелый и сладкий арбуз всего за 65 дней – подробнее здесь.

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Ссылка на источник 24
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Выбор арбуза – нелегкое дело. Пока его не попробуешь, не узнаешь: вкусный он или нет. Но если соблюдать несколько правил при покупке, то риск купить незрелую ягоду...
 
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