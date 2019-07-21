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На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра

22.07.2019 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Супруга Константина Хабенского показала трогательный семейный снимок.  

Фото Ольга Литвинова поделилась в соцсетях. На нем актер держит на руках двух дочерей. Старшей девочке Саше три года, а младшая родилась в феврале нынешнего года.  

На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра
Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan

Супруги практически не показывают домашних фото. Судя по новому снимку, семья находится на отдыхе.  

На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра
Фото: instagram.com/olga.litvinova.1

Константин и Ольга поженились в 2013 году.

На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра
Фото: instagram.com/olga.litvinova.1

Также у Хабенского есть старший сын Иван от первого брака. 11-летний мальчик сейчас живет с бабушкой в Испании.  

Константин Хабенский – самый популярный российский актер XXI века. Интересные факты о нем читайте здесь.  

Люди в материале: Константин Хабенский, Ольга Литвинова
 
 
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Новости России. Супруга Константина Хабенского показала трогательный семейный снимок.   Фото Ольга Литвинова поделилась в соцсетях. На нем актер держит на руках...
 
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