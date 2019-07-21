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На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра
Источник материала: СТВ
Новости России. Супруга Константина Хабенского показала трогательный семейный снимок.
Фото Ольга Литвинова поделилась в соцсетях. На нем актер держит на руках двух дочерей. Старшей девочке Саше три года, а младшая родилась в феврале нынешнего года.
Супруги практически не показывают домашних фото. Судя по новому снимку, семья находится на отдыхе.
Константин и Ольга поженились в 2013 году.
Также у Хабенского есть старший сын Иван от первого брака. 11-летний мальчик сейчас живет с бабушкой в Испании.
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Новости России. Супруга Константина Хабенского показала трогательный семейный снимок. Фото Ольга Литвинова поделилась в соцсетях. На нем актер держит на руках...
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