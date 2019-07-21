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Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О сотрудничестве Минска и Дамаска 22 июля говорили во Дворце Независимости. В Беларуси с визитом вице-премьер Сирии. Встречу с ним провел глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отношениях двух стран нет закрытых тем. Беларусь готова оказывать помощь в восстановлении Сирии после военного конфликта. Это уже на первых минутах встречи подчеркнул Александр Лукашенко. Стороны наладили тесные политические контакты, поддерживают друг друга на международной арене. Сегодня необходимо подтянуть экономику. В стадии реализации контракты на сумму порядка 35 миллионов долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции. Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет. И мы готовы сделать все, на что способна Беларусь.
В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь.
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Новости Беларуси. О сотрудничестве Минска и Дамаска 22 июля говорили во Дворце Независимости. В Беларуси с визитом вице-премьер Сирии. Встречу с ним провел глава...
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