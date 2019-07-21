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Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»

22.07.2019 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О сотрудничестве Минска и Дамаска 22 июля говорили во Дворце Независимости. В Беларуси с визитом вице-премьер Сирии. Встречу с ним провел глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В отношениях двух стран нет закрытых тем. Беларусь готова оказывать помощь в восстановлении Сирии после военного конфликта. Это уже на первых минутах встречи подчеркнул Александр Лукашенко. Стороны наладили тесные политические контакты, поддерживают друг друга на международной арене. Сегодня необходимо подтянуть экономику. В стадии реализации контракты на сумму порядка 35 миллионов долларов.

Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»

Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы лишний раз убедились в том, что вы приехали к друзьям и в дружественную для вас страну. Вы знаете, что мы очень внимательно следим за ситуацией в Сирии, за теми событиями, которые разворачиваются на вашей земле. Мы всегда, с первых дней конфликта сирийского были на стороне сирийского народа, на стороне вашего президента. И я убедительно вас прошу передать самые теплые пожелания вашему народу и вашему президенту Башару Асаду от белорусского народа и меня лично.

Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции. Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет. И мы готовы сделать все, на что способна Беларусь.

В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь.

Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валид аль-Муаллем
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О сотрудничестве Минска и Дамаска 22 июля говорили во Дворце Независимости. В Беларуси с визитом вице-премьер Сирии. Встречу с ним провел глава...
 
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