Партии Зеленского может достаться около 250 мест в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в парламенте, пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинского центризбиркома после обработки 50% протоколов.

43 места могут достаться «Оппозиционной платформе» Юрия Бойко, «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко может получить 27 мест. «Батькивщина» и «Голос» могут разделить 45 мест - по 25 и 20 соответственно.

Еще 49 мест получают самовыдвиженцы.

Напомним, ранее ЦИК Украины признал внеочередные выборы в Верховную раду, которые прошли 21 июля, состоявшимися. Партия Зеленского лидировала с большим отрывом после обработки 42% протоколов. За нее проголосовали более двух миллионов избирателей. Прежде сообщалось, что президентская команда может рассчитывать на 255 мест в Раде.