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Партии Зеленского может достаться около 250 мест в Раде

22.07.2019 15:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Партии Зеленского может достаться около 250 мест в Раде
VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в парламенте, пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинского центризбиркома после обработки 50% протоколов. 

Партии Зеленского может достаться около 250 мест в Раде Партия Зеленского побеждает на Парламентских выборах в Украине

43 места могут достаться «Оппозиционной платформе» Юрия Бойко, «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко может получить 27 мест. «Батькивщина» и «Голос» могут разделить 45 мест - по 25 и 20 соответственно. 

Еще 49 мест получают самовыдвиженцы.

Напомним, ранее ЦИК Украины признал внеочередные выборы в Верховную раду, которые прошли 21 июля, состоявшимися. Партия Зеленского лидировала с большим отрывом после обработки 42% протоколов. За нее проголосовали более двух миллионов избирателей. Прежде сообщалось, что президентская команда может рассчитывать на 255 мест в Раде.

 
 
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Это стало известно в ЦИК после обработки 50% протоколов
 
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