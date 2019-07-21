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Партии Зеленского может достаться около 250 мест в Раде
22.07.2019 15:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
VALENTYN OGIRENKO /
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в парламенте, пишет
43 места могут достаться «Оппозиционной платформе» Юрия Бойко, «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко может получить 27 мест. «Батькивщина» и «Голос» могут разделить 45 мест - по 25 и 20 соответственно.
Еще 49 мест получают самовыдвиженцы.
Напомним, ранее ЦИК Украины признал внеочередные выборы в Верховную раду, которые прошли 21 июля, состоявшимися. Партия Зеленского лидировала с большим отрывом после обработки 42% протоколов. За нее проголосовали более двух миллионов избирателей. Прежде сообщалось, что президентская команда может рассчитывать на 255 мест в Раде.
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Это стало известно в ЦИК после обработки 50% протоколов
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