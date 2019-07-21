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«Феномен Д». Как советская наука Джуну изучала

22.07.2019 15:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Феномен Д». Как советская наука Джуну изучала
Джуна. © / Владимир Первенцев / РИА Новости

К ней можно относиться по-разному, но в начале 1980-х, на волне интереса к людям с экстраординарными способностями, вокруг Джуны творился ажиотаж. В её доме побывали Райкин, Высоцкий, Кобзон, Рождественский... А руководство страны дало задание Академии наук — изучить феномен целительницы.

«Зачем лечить, если есть аппарат?»

Ровно 10 лет назад автор этих строк тоже оказался в доме Джуны на Арбате. На носу был её 60-летний юбилей, и «АиФ» решил написать о целительнице, к тому времени немного подзабытой.

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«Нет, я сама больше не лечу. Зачем лечить, если есть аппарат?», — рассуждала Джуна, показывая на медицинские приборы, которые якобы имитировали излучение её рук. Эти приборы, говорила она, разработаны в Институте радиотехники и электроники АН СССР, где физики изучали её способности. А на вопрос, в чём же оказался секрет феномена, ответила:

«Измерения показали, что из моей руки исходят сразу три излучения — инфракрасные волны в определённом диапазоне, волны сверхвысокой частоты (также определённой длины) и переменное электрическое поле с частотой до 10 Гц. Они в совокупности и создают физиотерапевтический эффект. Учёные полагали, что важнее всего инфракрасное излучение — именно тепло рук лечит пациента».

В недавнем интервью «АиФ» академик Юрий Гуляев, один из тех, кто изучал феномен Джуны в 1980-е, немного иначе описывал результаты исследований. О них мы ещё расскажем...

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«А ты сам её пробовал?»

Осенью 1981 года в Институте радиотехники и электроники АН СССР, в кабинете Юрия Гуляева, собралось серьёзное совещание. Были академики, учёные высокого ранга, министерское начальство. «Партия поручила нам изучить феномен экстрасенсов, мы должны с этим разобраться и доложить ближайшему съезду», — заявил замминистра.

Незадолго до этого в Москву из Тбилиси прибыла Джуна. У главы Госплана СССР Николая Байбакова была больна жена, и председатель Совмина Грузинской ССР Зураб Патаридзе посоветовал тому пригласить для лечения местную целительницу. В Грузии она уже была «звездой», дружила с актёрами и писателями.

Джуне дали квартиру в Москве, устроили на работу в поликлинику Госплана. Молва о ней вскоре дошла до Брежнева. Говорят, он звонил Байбакову, чью жену лечила Джуна, и спрашивал: «А ты сам её пробовал?» Затем генсек вызвал к себе председателя Госкомитета СССР по науке и технике академика Марчука и сказал: «Гурий, вот у нас есть Джуна, и она нас лечит. А может, и калечит. У вас же есть физики, пусть разберутся».

«Феномен Д». Как советская наука Джуну изучала
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Так в Институте радиотехники и электроники и собралось серьёзное совещание. Почему выбрали именно этот институт? Да потому, что его сотрудники профессионально занимались приёмом слабых сигналов от разных источников — например, из космоса. А в данном случае предстояло исследовать именно возможные электромагнитные сигналы и излучения. Только не из космоса, а из человеческого организма.

«Дело в том, что вокруг нашего тела в процессе жизнедеятельности формируются биополя — электрическое, магнитное, акустическое, световое, химическое, — поясняет академик Гуляев. — А раз есть поля, значит, их можно как-то измерить».

«В случае с Джуной речь шла о диагностике и лечении без прямого контакта между пациентом и целителем, — рассказывает другой участник исследований, доктор физ-матнаук Эдуард Годик. — Вокруг человека хватает полей и излучений. Задача стояла такая — отобрать те из них, которые могут нести в себе физиологическую информацию. Мы не занимались проверкой существования феноменов. Всё-таки мы физики, а не фокусники. Мы лишь выдвигали гипотезы и проверяли их экспериментом».

«Феномен Д». Как советская наука Джуну изучала
Сеанс Джуны. Фото: РИА Новости/ А. Зеленков

Как Джуне «заместителя» нашли

Исследовательская группа наметила к изучению несколько видов полей и излучений, исходящих от человека. Так, инфракрасное излучение несёт информацию о кровотоке в кожных покровах. Микроволновое идёт из глубины тела, оно «говорит» о температуре во внутренних органах и мышцах. Электрическое и магнитное поля генерируются мозгом, нервами, сердцем и теми же мышцами. Есть ещё акустические поля и оптическое свечение поверхности тела.

Эксперимент состоял в том, что пока Джуна «лечила» пациентов, учёные следили за их физиологическими реакциями с помощью приборов. Правда, целительница зачастую сама любила «научно» объяснить, что именно она сейчас делает. Как-то на сеанс к ней заглянул страдавший от радикулита известный академик. Пока Джуна водила над ним руками, разъясняя «физику» своего метода, маститый учёный узнал много нового. И уходя, бросил: «Когда я такое слушаю, меня может разбить паралич!».

«Джуна была человеком своеобразным и на эксперименты приезжала не так часто, как нам хотелось бы, — улыбается Эдуард Годик. — Поэтому мы нашли среди выпускников физтеха своего человека, который стал „заместителем“ Джуны. Он тоже научился „лечить“ людей. Когда Джуны в институте не было, мы спокойно работали с ним».

Дело в том, что к тому моменту учёные уже пришли к кое-каким выводам.

«Феномен Д». Как советская наука Джуну изучала
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Массажистка и психолог с харизмой

Они выяснили, что пальцы Джуны способны воспринимать очень малые изменения интенсивности теплового излучения, исходящего от кожи пациента.

«Если обычный человек чувствует разницу температур в 0,4°C, то Джуна ощущала 0,2°C, — говорит Юрий Гуляев. — Она вела рукой над кожей пациента и понимала, где температура чуть выше. А поверхность тела разделена на так называемые зоны Захарьина-Геда, каждая связана с определённым органом. Если какой-то орган болен, его зона будет чуть холоднее за счёт „неощутимого“ испарения пота. Джуна про зоны Захарьина-Геда ничего не знала, но она была прекрасной массажисткой. И просто начинала делать в охлаждённой области тела массаж. Это, как правило, хорошо для органа. А ещё она была от природы хорошим психологом и даже психотерапевтом».

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Добавим к этому харизму и умение воздействовать на людей, каким обладают, к примеру, цыганки, практикующие «уличный гипноз». Из этих компонентов и складывался феномен Джуны. Или «феномен Д», как его называли между собой участники исследования. А что касается способности более тонко чувствовать разницу температур, то этому, как выяснилось, в результате тренировок может научиться каждый. Вот и «заместитель» Джуны научился.

...Джуна лечила Брежнева, Черненко и Андропова. Потом к власти пришёл Горбачев, который на здоровье не жаловался. И он дал указание отделу науки ЦК КПСС — убрать целительницу подальше от коммунистической партии!

«Директору нашего института позвонили из ЦК: „Как хотите, но избавляйтесь от нее! Чтобы она больше не прикрывалась Академией наук“, — вспоминает Юрий Гуляев. — Я вызвал её и сказал: „Джуна, большое начальство считает, что тебе надо уйти из института“. Ух, как она ругалась... „Вы из меня всё вытянули, научную карьеру на мне сделали!“ Тем не менее я расстался с ней в хороших отношениях. И никогда её не критиковал. Ведь она действительно была хорошей массажисткой и психологом».

 
 
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​70 лет назад — 22 июля 1949 года — родилась Евгения Давиташвили, самая известная в СССР и постсоветской России целительница. В историю она вошла под именем Джуна.
 
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