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Беларуские баскетболистки сыграют с командами Великобритании и Польши в квалификации ЧЕ-2021
Источник материала: Партизан
Жеребьевка отборочного турнира прошла в Мюнхене.
Группа "F": Польша, Великобритания, БЕЛАРУСЬ.
Матчи квалификации пройдут 10-18 ноября 2019 года, 8-16 ноября 2020 года и 31 января-8 февраля 2021 года. Путевки в финальный турнир получат победители групп и пять лучших команд среди занявших вторые места.
Финальный турнир примут Испания и Франция в июне-июле 2021 года.
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Жеребьевка отборочного турнира прошла в Мюнхене.
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