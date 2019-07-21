Беларуские баскетболистки сыграют с командами Великобритании и Польши в квалификации ЧЕ-2021

Группа "F": Польша, Великобритания, БЕЛАРУСЬ.





Матчи квалификации пройдут 10-18 ноября 2019 года, 8-16 ноября 2020 года и 31 января-8 февраля 2021 года. Путевки в финальный турнир получат победители групп и пять лучших команд среди занявших вторые места.





Финальный турнир примут Испания и Франция в июне-июле 2021 года.











