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Беларуские баскетболистки сыграют с командами Великобритании и Польши в квалификации ЧЕ-2021

22.07.2019 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жеребьевка отборочного турнира прошла в Мюнхене.

Группа "F": Польша, Великобритания, БЕЛАРУСЬ. 

Матчи квалификации пройдут 10-18 ноября 2019 года, 8-16 ноября 2020 года и 31 января-8 февраля 2021 года. Путевки в финальный турнир получат победители групп и пять лучших команд среди занявших вторые места. 

Финальный турнир примут Испания и Франция в июне-июле 2021 года.
 
 
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