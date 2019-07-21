Похоже, запускать АЭС будут либо с опозданием, либо с недоделками, что, мягко говоря, не совсем хорошо. Зато на АЭС уже почти достроена... часовня. Видимо, чтобы было где молиться за то, чтобы "объект" не рванул.









часовня на территории АЭС





сообщает Телеграм-канал Nexta, работать на БелАЭС почему-то некому. Минстрой рассылает письма, требуя выделить специалистов. КакТелеграм-канал Nexta, работать на БелАЭС почему-то некому. Минстрой рассылает письма, требуя выделить специалистов.

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А "Росатом" возит на стройку гастарбайтеров из оккупированных районов Украины. Например, всю систему главных циркуляционных трубопроводов 1-го и 2-го энергоблоков собирали "специалисты" из так называемых ДНР и ЛНР.





А 20 июля около 19:20 на АЭС случилось очередное ЧП. В него попал втомобиль МЧС. Выезжая из своей части на территории БелАЭС на пожар в деревне Берёзовка Островецкого района, пожарный МАЗ угодил колесом в провал асфальта и перевернулся.









При этом пресс-служба МЧС, всегда оперативно сообщающая о всевозможных ЧП, об этом инциденте утаила.





Белсат информацию об инциденте подтвердили в МЧС. Однако никаких подробностей в ведомстве сообщить не захотели: "Было дорожно-транспортное происшествие, никто не пострадал", - скупо сообщили там. Только сегодня и только по запросу корреспондентаинформацию об инциденте подтвердили в МЧС. Однако никаких подробностей в ведомстве сообщить не захотели: "Было дорожно-транспортное происшествие, никто не пострадал", - скупо сообщили там.









