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БелАЭС достраивать некому: "Росатом" возит гастарбайтеров из оккупированной Украины!
Источник материала: Партизан
Достраивать Белорусскую АЭС некому: Минстрой в панике рассылает по частным фирмам письма, требуя специалистов, а "Росатом" возит в Островец "специалистов" из так называемых ДНР и ЛНР.
на строительстве БелАЭС, фото носит иллюстративный характер
Похоже, запускать АЭС будут либо с опозданием, либо с недоделками, что, мягко говоря, не совсем хорошо. Зато на АЭС уже почти достроена... часовня. Видимо, чтобы было где молиться за то, чтобы "объект" не рванул.
часовня на территории АЭС
Как
#1#
А "Росатом" возит на стройку гастарбайтеров из оккупированных районов Украины. Например, всю систему главных циркуляционных трубопроводов 1-го и 2-го энергоблоков собирали "специалисты" из так называемых ДНР и ЛНР.
А 20 июля около 19:20 на АЭС случилось очередное ЧП. В него попал втомобиль МЧС. Выезжая из своей части на территории БелАЭС на пожар в деревне Берёзовка Островецкого района, пожарный МАЗ угодил колесом в провал асфальта и перевернулся.
При этом пресс-служба МЧС, всегда оперативно сообщающая о всевозможных ЧП, об этом инциденте утаила.
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Достраивать Белорусскую АЭС некому: Минстрой в панике рассылает по частным фирмам письма, требуя специалистов, а "Росатом" возит в Островец "специалистов" из так...
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