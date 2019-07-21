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БелАЭС достраивать некому: "Росатом" возит гастарбайтеров из оккупированной Украины!

22.07.2019 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Достраивать Белорусскую АЭС некому: Минстрой в панике рассылает по частным фирмам письма, требуя специалистов, а "Росатом" возит в Островец "специалистов" из так называемых ДНР и ЛНР.

БелАЭС достраивать некому: "Росатом" возит гастарбайтеров из оккупированной Украины!
на строительстве БелАЭС, фото носит иллюстративный характер
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Похоже, запускать АЭС будут либо с опозданием, либо с недоделками, что, мягко говоря, не совсем хорошо. Зато на АЭС уже почти достроена... часовня. Видимо, чтобы было где молиться за то, чтобы "объект" не рванул.


часовня на территории АЭС

Как сообщает Телеграм-канал Nexta, работать на БелАЭС почему-то некому. Минстрой рассылает письма, требуя выделить специалистов.
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А "Росатом" возит на стройку гастарбайтеров из оккупированных районов Украины. Например, всю систему главных циркуляционных трубопроводов 1-го и 2-го энергоблоков собирали "специалисты" из так называемых ДНР и ЛНР.

А 20 июля около 19:20 на АЭС случилось очередное ЧП. В него попал втомобиль МЧС. Выезжая из своей части на территории БелАЭС на пожар в деревне Берёзовка Островецкого района, пожарный МАЗ угодил колесом в провал асфальта и перевернулся. 


При этом пресс-служба МЧС, всегда оперативно сообщающая о всевозможных ЧП, об этом инциденте утаила.

Только сегодня и только по запросу корреспондента Белсат информацию об инциденте подтвердили в МЧС. Однако никаких подробностей в ведомстве сообщить не захотели: "Было дорожно-транспортное происшествие, никто не пострадал", - скупо сообщили там. 
 
 
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Достраивать Белорусскую АЭС некому: Минстрой в панике рассылает по частным фирмам письма, требуя специалистов, а "Росатом" возит в Островец "специалистов" из так...
 
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