Уволили? С сайта Минсельхоза исчезла фамилия оскандалившейся пресс-секретарши

По указанному на сайте номеру телефона уже второй рабочий день никто не отвечает. Связаться с пресс-секретарем по мобильному телефону тоже не получается.









Фото из фейсбука Зинаиды Берещенко.









На следующий день пресс-секретарь извинилась перед журналистом за свою «эмоциональность».





«Наша Нива» обратилась к министру сельского хозяйства Анатолию Хотько с просьбой привлечь Зинаиду Берещенко к дисциплинарной ответственности и предложением не продлять с ней трудовой контракт.





По словам сотрудников, «министр сам разбирался в ситуации». Какое решение он принял, пока неизвестно. Однако Берещенко на сайте Минсельхоза больше не упоминается.



