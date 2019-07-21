ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уволили? С сайта Минсельхоза исчезла фамилия оскандалившейся пресс-секретарши

22.07.2019 14:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фамилия пресс-секретаря Зинаиды Берещенко исчезла с сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По указанному на сайте номеру телефона уже второй рабочий день никто не отвечает. Связаться с пресс-секретарем по мобильному телефону тоже не получается.


Фото из фейсбука Зинаиды Берещенко.


На следующий день пресс-секретарь извинилась перед журналистом за свою «эмоциональность».

«Наша Нива» обратилась к министру сельского хозяйства Анатолию Хотько с просьбой привлечь Зинаиду Берещенко к дисциплинарной ответственности и предложением не продлять с ней трудовой контракт.

По словам сотрудников, «министр сам разбирался в ситуации». Какое решение он принял, пока неизвестно. Однако Берещенко на сайте Минсельхоза больше не упоминается.
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фамилия пресс-секретаря Зинаиды Берещенко исчезла с сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
 
Новости дня
Новости разные
 
На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика