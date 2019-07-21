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Уволили? С сайта Минсельхоза исчезла фамилия оскандалившейся пресс-секретарши
Источник материала: Партизан
Фамилия пресс-секретаря Зинаиды Берещенко исчезла с
По указанному на сайте номеру телефона уже второй рабочий день никто не отвечает. Связаться с пресс-секретарем по мобильному телефону тоже не получается.
Фото из фейсбука Зинаиды Берещенко.
Зинаида Берещенко
На следующий день пресс-секретарь извинилась перед журналистом за свою «эмоциональность».
«Наша Нива» обратилась к министру сельского хозяйства Анатолию Хотько с просьбой привлечь Зинаиду Берещенко к дисциплинарной ответственности и предложением не продлять с ней трудовой контракт.
По словам сотрудников, «министр сам разбирался в ситуации». Какое решение он принял, пока неизвестно. Однако Берещенко на сайте Минсельхоза больше не упоминается.
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Фамилия пресс-секретаря Зинаиды Берещенко исчезла с сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
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