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Жители Гонконга протестуют: не хотят жить в Китае

22.07.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня



В воскресенье группа вооруженных палками людей напала в метро на демонстрантов, которые возвращались после массовой акции протеста из центра города. Чуть ранее протестующие забросали офис канцелярии центрального правительства КНР яйцами и раскрасили краской. Полицейские применили против участников очередной массовой акции протеста слезоточивый газ и резиновые пули.

Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня, поначалу протестующие выражали недовольство в связи с предлагаемыми изменениями в закон об экстрадиции в материковый Китай. Постепенно протесты против закона об экстрадиции переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.

На протестующих у станции метро напали люди в белых футболках. В результате пострадали не менее 45 человек, среди которых журналисты.

Акции протеста против поправок в закон об экстрадиции, который позволил бы экстрадировать людей из Гонконга в Китай, собирали до 2 миллионов человек. Власти приостановили принятие законопроекта, но протестующие продолжили настаивать на его полном отзыве и на необходимости демократических реформ.

Организаторы воскресной акции говорят, что на улицы вышли более 430 тысяч человек. Полиция говорит, что их было не больше 138 тысяч.

В субботу в Гонконге прошел контрпротест в поддержку полиции, собравший десятки тысяч человек.


С чего все началось?

Гонконг, бывшая британская колонии, сейчас считается автономной территорией Китая, которая управляется согласно принципу "одна страна, две системы". Юридическая система территории остается практически той же, что и во времена британского правления, и не следует китайским законам.

Правительство Гонконга предлагало принять закон, согласно которому жители территории могли бы быть экстрадированы в материковый Китай, чтобы предстать там перед судом.

Критики законопроекта утверждали, что это подорвало бы независимость юридической системы Гонконга, и что подобный закон мог бы применен против всех критиков правительства в Пекине.

Правительство Гонконга отозвало законопроект, но это не остановило демонстрации протеста. Участники демонстраций требует большей демократии, а также утверждают, что гражданские и политические свободы находятся под угрозой.
 
 
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Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня
 
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