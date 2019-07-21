Евро идет на антирекорд

Курс доллара снизился на 0,0011 рубля до 2,0244 BYN/USD. Это минимальное значение за 349 дней.





Курс евро рухнул вниз на 0,0127 рубля до 2,2673 BYN/EUR. Это минимум за почти 24 месяца.





Курс российского рубля опустился на 0,0052 рубля до 3,2098 BYN/100 RUB. Сейчас рубль РФ находится на минимуме за 12 дней.





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