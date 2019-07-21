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Евро идет на антирекорд

22.07.2019 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торгах 22 июля белорусский рубль второй раз подряд укрепился сразу ко всем основным валютам. При этом курс евро обвалился до минимума почти за 2 года (не хватило всего 4 дня). Валютная корзина подешевела на 0,19%.

Курс доллара снизился на 0,0011 рубля до 2,0244 BYN/USD. Это минимальное значение за 349 дней.

Курс евро рухнул вниз на 0,0127 рубля до 2,2673 BYN/EUR. Это минимум за почти 24 месяца.

Курс российского рубля опустился на 0,0052 рубля до 3,2098 BYN/100 RUB. Сейчас рубль РФ находится на минимуме за 12 дней.

Россия

Центробанк РФ выставил официальные курсы валют на завтра. Курс доллара вырос на 11 копеек до 62,9776 российских рублей, а евро упал на 14 копеек до 70,6546 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах 22 июля белорусский рубль второй раз подряд укрепился сразу ко всем основным валютам. При этом курс евро обвалился до минимума почти за 2 года (не хватило...
 
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