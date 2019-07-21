Отдыхаем от прополки: способы борьбы с сорняками на огороде

Источник материала: Tut.by

Прополка сорняков — самое нелюбимое агротехническое мероприятие владельцев огородов. Тратишь столько времени и сил — и все впустую, через неделю грядки снова заросли травой! Смотрите, какие способы избавиться от сорняков на участке советуют участники портала www.forumhouse.ru . Выбрали самые эффективные методы борьбы.

Перекопка «трудных» сорняков



Фото: interesu.info

Это очень эффективный, хотя и трудоемкий метод. Именно он позволит избавиться от такой гадости, как одуванчики, сныть, осот и пырей. Нужно перекопать участок и руками выбрать все корневища. Но здесь есть нюансы: перекапывать участок нужно вручную и вилами, а не лопатой. Лопата или тем более мотоблок неизбежно разрежут корни сорняков на куски, и из каждого вырастет новый сорняк. И да, перекапывать надо, мелко разбивая комья земли.

А как избавиться от пырея без перекопки?

К сожалению, перекопка — самый эффективный метод. Но если пырея на участке немного, можно попробовать раствор соды или соли: упаковка соды на 5 литров воды (или 3 кг соли на ведро). Раствор выливают туда, где растет пырей.





Но бывают сложные ситуации, когда не обойтись без тотальной химпрополки с использованием гербицидов. Их рекомендуют тем, кто купил новый участок, запущенный, сплошь заросший травой. Для огородников доступны «Торнадо», «Раундап», «Киллер».





Как говорят эксперты, нужно не меньше месяца, чтобы ядохимикаты полностью разложились в почве. Поэтому их нельзя использовать во время созревания урожая. Это значит, что сейчас химпрополку делать уже поздно.

«Умный огород»

А вот что на самом деле эффективно и безопасно для здоровья — это мульчирование. Это теперь любимый способ «народных агрономов» (подробнее об этом можно почитать в публикациях Николая Курдюмова, автора системы «умный огород»). В идеале на огороде вообще не должно оставаться незакрытой земли.





Необходимо покрыть землю мульчей, тротуарной плиткой, газоном, в приствольных кругах деревьев — либо однолетники, либо мульча. Под кусты мульчу, на грядках — нетканка, мульча, в междурядья тротуарная плитка (по всем правилам укладки), щебень, камень. Кому как нравится, по деньгам, дизайну.



Фото: сельхозпортал.рф

Мульчировать можно картоном, сеном, свежескошенной травой, корой или красивыми камушками. Перед мульчированием грядки нужно прополоть. Конечно, от всех сорняков мульчирование не избавит, но справиться с двумя-тремя прорвавшимися сквозь слой мульчи «задохликами» гораздо проще, чем гнуть спину над заросшей сорняками грядкой.

Легче всего укрыть грядки черной пленкой или агроволокном, сделав в них прорези для растений.

Можно мульчировать и травой из газонокосилки. Но крайне важно, чтобы слой такой мульчи был тонким и мог хорошо просохнуть. В противном случае трава начнет гнить, выделять аммиак, который может сжечь корни, или спровоцировать ненужный (особенно во второй половине лета) рост зеленой массы.



Фото: www.forumhouse.ru

А теперь чисто белорусский вопрос — как бороться с сорняками на грядке с бульбой?

Вот что советуют «народные агрономы»:

перед посадкой участок засеять сидератами (горчица, рапс и другие)

окучивать аж три раза: до заморозков, когда ботва дорастет до 25 см и через две недели после второго окучивания. Потом, говорят, ботва дает сильную тень и сорняк меньше лезет.

Но главное — сразу после сбора урожая вновь посеять сидераты.

Сидераты не только удобряют грядки, но и помогают бороться с сорняками. Во-первых, когда мы убираем урожай, у сорняков на грядках не остается конкурентов и они начинают расти как на дрожжах. Поэтому рекомендуется не оставлять грядки пустыми, а сразу же засеять их рожью, горчицей, рапсом, белым клевером и т. п.

Во-вторых, горчица и рапс помогают бороться с вредоносными растениями напрямую: они выделяют в почву гликозиды, которые подавляют рост сорняков. Через три недели сидераты скашивают, поливают и закапывают в землю.

Если с сорняками у вас ведется борьба, а соседи уже устали и запустили свой огород, то лучше всего огородить участок. Сейчас в садовых магазинах продается специальная лента, которую можно вкопать в землю на глубину 50 см на границе с соседями, подойдет также обычный шифер или куски жести.

Влияет ли на рост сорняков то, как организован полив?

Как и всем растениям, сорнякам нужна вода. Когда мы поливаем грядки из лейки или шланга, мы поливаем и культурные растения, и сорняки. Поэтому на тех посадках, где организован капельный полив, сорняков всегда мало: вода поступает прямо к корням культурных растений, а сорняки чахнут от засухи и погибают.