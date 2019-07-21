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Отдыхаем от прополки: способы борьбы с сорняками на огороде
Источник материала: Tut.by
Прополка сорняков — самое нелюбимое агротехническое мероприятие владельцев огородов. Тратишь столько времени и сил — и все впустую, через неделю грядки снова заросли травой! Смотрите, какие способы избавиться от сорняков на участке советуют участники портала
Перекопка «трудных» сорняков
Это очень эффективный, хотя и трудоемкий метод. Именно он позволит избавиться от такой гадости, как одуванчики, сныть, осот и пырей. Нужно перекопать участок и руками выбрать все корневища. Но здесь есть нюансы: перекапывать участок нужно вручную и вилами, а не лопатой. Лопата или тем более мотоблок неизбежно разрежут корни сорняков на куски, и из каждого вырастет новый сорняк. И да, перекапывать надо, мелко разбивая комья земли.
А как избавиться от пырея без перекопки?
К сожалению, перекопка — самый эффективный метод. Но если пырея на участке немного, можно попробовать раствор соды или соли: упаковка соды на 5 литров воды (или 3 кг соли на ведро). Раствор выливают туда, где растет пырей.
Но бывают сложные ситуации, когда не обойтись без тотальной химпрополки с использованием гербицидов. Их рекомендуют тем, кто купил новый участок, запущенный, сплошь заросший травой. Для огородников доступны «Торнадо», «Раундап», «Киллер».
Как говорят эксперты, нужно не меньше месяца, чтобы ядохимикаты полностью разложились в почве. Поэтому их нельзя использовать во время созревания урожая. Это значит, что сейчас химпрополку делать уже поздно.
«Умный огород»
А вот что на самом деле эффективно и безопасно для здоровья — это мульчирование. Это теперь любимый способ «народных агрономов» (подробнее об этом можно почитать в публикациях Николая Курдюмова, автора системы «умный огород»). В идеале на огороде вообще не должно оставаться незакрытой земли.
Необходимо покрыть землю мульчей, тротуарной плиткой, газоном, в приствольных кругах деревьев — либо однолетники, либо мульча. Под кусты мульчу, на грядках — нетканка, мульча, в междурядья тротуарная плитка (по всем правилам укладки), щебень, камень. Кому как нравится, по деньгам, дизайну.
Мульчировать можно картоном, сеном, свежескошенной травой, корой или красивыми камушками. Перед мульчированием грядки нужно прополоть. Конечно, от всех сорняков мульчирование не избавит, но справиться с двумя-тремя прорвавшимися сквозь слой мульчи «задохликами» гораздо проще, чем гнуть спину над заросшей сорняками грядкой.
Легче всего укрыть грядки черной пленкой или агроволокном, сделав в них прорези для растений.
Можно мульчировать и травой из газонокосилки. Но крайне важно, чтобы слой такой мульчи был тонким и мог хорошо просохнуть. В противном случае трава начнет гнить, выделять аммиак, который может сжечь корни, или спровоцировать ненужный (особенно во второй половине лета) рост зеленой массы.
А теперь чисто белорусский вопрос — как бороться с сорняками на грядке с бульбой?
Вот что советуют «народные агрономы»:
Сидераты не только удобряют грядки, но и помогают бороться с сорняками. Во-первых, когда мы убираем урожай, у сорняков на грядках не остается конкурентов и они начинают расти как на дрожжах. Поэтому рекомендуется не оставлять грядки пустыми, а сразу же засеять их рожью, горчицей, рапсом, белым клевером и т. п.
Во-вторых, горчица и рапс помогают бороться с вредоносными растениями напрямую: они выделяют в почву гликозиды, которые подавляют рост сорняков. Через три недели сидераты скашивают, поливают и закапывают в землю.
Если с сорняками у вас ведется борьба, а соседи уже устали и запустили свой огород, то лучше всего огородить участок. Сейчас в садовых магазинах продается специальная лента, которую можно вкопать в землю на глубину 50 см на границе с соседями, подойдет также обычный шифер или куски жести.
Влияет ли на рост сорняков то, как организован полив?
Как и всем растениям, сорнякам нужна вода. Когда мы поливаем грядки из лейки или шланга, мы поливаем и культурные растения, и сорняки. Поэтому на тех посадках, где организован капельный полив, сорняков всегда мало: вода поступает прямо к корням культурных растений, а сорняки чахнут от засухи и погибают.
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