«Почему-то решила, что должна выиграть Australian Open». Соболенко - о сезоне и завышенных ожиданиях

Источник материала: Tut.by

Под руководством тренера Дмитрия Турсунова Арина Соболенко высоко забралась в рейтинге WTA менее чем за год, однако затем рост результатов теннисистки замедлился. С начала 2019-го, в свой первый сезон в топ-10, у Арины нет побед над игроками из первой десятки, на турнирах серии «Большого шлема» она рано выбывает, а последний финал в одиночном разряде сыграла в январе. В интервью SPORT.TUT.BY Арина оценила этот этап карьеры, который, казалось, должен был стать для нее периодом больших возможностей, но вышло иначе.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Уволить Турсунова? Да, это поможет на коротком отрезке, а там — все равно погрязнешь в старых проблемах»

— В июне 2018 года ты стала работать вместе с Дмитрием Турсуновым, будучи 45-й ракеткой мира, а сейчас ты 10-я. Благодаря чему вы этого добились?

— Было и есть много моментов, которые нужно менять в моей игре. Дмитрий научил видеть важные моменты в матчах. Объяснил, к чему может привести тот или иной розыгрыш и где нужно кровь из носу цепляться за них. Тренер предложил сделать мой теннис более надежным и стабильным. Я бы сказала, что незначительные изменения привели к весомым победам, а чтобы продолжать развиваться, необходимо предпринимать значимые действия, чему посвящена наша работа теперь.

— В начале сезона 2018 года у тебя было три победы в матчах на турнирах категории «Премьер» и выше, а с Турсуновым в Истборне ты сразу дошла до финала соревнований. Хоть и прошел уже год, но ваш старт по-прежнему вызывает восторг!

— Получилось, потому что у нас были правильные отношения с тренером, хорошая атмосфера в команде, уверенность в том, что все делаю как нужно. С матчами, в которых были добыты тяжелые победы над топовыми игроками, уверенность крепла. В играх дальше по сетке было даже легче, чем в начале.

Победы Соболенко над игроками из топ-10 с июня по ноябрь 2018 года: Каролина Плишкова — Истборн, четвертьфинал

Каролин Возняцки — Монреаль, второй раунд

Каролина Плишкова — Цинциннати, второй раунд

Каролин Гарсия — Цинциннати, третий раунд

Юлия Гёргес — Нью-Хейвен, полуфинал

Петра Квитова — US Open, третий раунд

Элина Свитолина — Ухань, второй раунд

Каролин Гарсия — Пекин, второй раунд

— Твоя команда — это кто?

— Состав не сильно изменился по сравнению с тем, что было летом 2018-го. Это тренер Дмитрий Турсунов, спарринг-партнер Антон Дубров, тренер по физподготовке Джейсон Стейси, который подключился к нам в предсезонку примерно в ноябре-декабре. Команда — это также физиотерапевт Павел Дриневский, а в широком смысле были и остаются членами моей команды Александр Васильевич Шакутин (до мая 2017 года возглавлял Белорусскую теннисную федерацию. — Прим.ред.), который всегда прикроет меня и поможет в тяжелой ситуации, и Александр Лукашенко. Конечно, хорошо родиться в стране, где президент поддерживает спорт как никто другой и готов прийти на помощь в трудную минуту. Это бесценно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На турнире в Риме ты появилась без Турсунова, потом он снова оказался с тобой. Что это было?

— Сами понимаете, что сейчас такой период, когда много ссор и нервов. Много вопросов и избыточной тревожности. На этом фоне случаются конфликты с тренером. Возможно, они выглядят неуместными и глупыми. А что касается Рима, то я просто сказала Дмитрию, что нам нужно взять паузу, потому что становится только хуже. Решила, что лучше возьму паузу на несколько дней и подготовлюсь одна, сыграю, а там мы подумаем, что делать дальше.

— То есть пауза — твоя инициатива?

— Это было общее решение. Может быть, я его озвучила, но, думаю, желание перезарядиться имелось с обеих сторон.

— Турсунов после Уимблдона по-прежнему твой тренер?

— Да, ничего не изменилось. Не вижу проблемы в Дмитрие. Проблема во мне. Нужно справиться с эмоциями, ожиданиями, расстройствами и напряжением. Дмитрий переживает за меня, реально нервничает и искренне желает помочь. Тут сомнений нет.

Ну да, возможно, ему стоило бы развить педагогические качества. Где-то он реагирует чересчур эмоционально, хотя как опытный мужчина мог бы сдержаться… Понятно, что каждому в чем-то нужно учиться. Однако как профессионал Дмитрий очень хорош, вопросов нет. Он идет на многие жертвы, чтобы помочь мне. Менять такого тренера и такого человека на кого-то еще не собираюсь.

— Складывается впечатление, что его грубая манера речи подходит тебе.

— Я не считаю, что Дмитрий — грубый.

— « Закрой свой рот и начни играть в теннис », — Турсунов может сказать так во время коучинга.

— Да, на корте — бывает. В моменты, когда меня несет, есть смысл сказать «заткнись» или что-то подобное.

— Трудно представить, чтобы кто-то еще, кроме Турсунова, мог с тобой так говорить.

— Да, и это противно! Если не могут, значит, играют, а не остаются собой, что ли? Играют роль ради какой-то выгоды или в страхе быть уволенным?

Я ценю, что в момент, когда это нужно, Дмитрий может сказать «заткнись», чтобы мы как можно скорее перешли от обсуждения случившегося к чему-то продуктивному. Он знает, что, может быть, обидит меня неправильно подобранными словами… И тем не менее уволить тренера за то, что он сказал мне «заткнись», когда я несу какую-то хрень, — это считаю, неумно!

Много хороших тренеров, согласна. Но если говорить обо мне, о моем характере, то Дмитрий подходит мне. Давно говорю, что нашла своего тренера.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Уверенная позиция, притом что самым простым выходом из кризиса видится увольнение тренера.

— Да, и это поможет на коротком отрезке! Ты выступишь хорошо на нескольких турнирах, а там — все равно погрязнешь в старых проблемах. Зачем тогда это надо? Зачем потом сокрушаться и быть недовольным, что новый человек рядом ведет себя неестественно, будто играет какую-то роль?

Если менять людей вокруг с высокой частотой, может получиться так, что вокруг будут одни льстецы. А мне не хочется иллюзий. Мне нужна правда.

— Как ты шла к этой мысли?

— Ох, если честно, хочется, чтобы кто-то другой решал за тебя! Полсезона добивалась этого от команды. Говорила: «Давайте вы решите, что мне делать». После очередных ссор поняла, что пора принять ответственность. Ну, а кто еще это сделает? В конце концов это ты…

— …босc?

— Босс? Да, пожалуй. Моя команда так или иначе предоставляет мне право выбора. Если мне кажется что-то неочевидным, то пусть зигзагами, но команда подведет меня к верному решению.

«Ожидания оказались завышенными. Я зажалась…»

— В межсезонье ты отпахала под присмотром тренера по физподготовке Стейси.

— Мне нравится, что мы получили на выходе. Конечно, я стала мощнее, что вызвало у людей разные эмоции. Говорили, что я сильно прибавила в весе. Я же скажу, что чувствую контроль над телом и силу. Мы движемся в правильном направлении. Джейсон — мегапрофессионал, он знает свое дело.

— Стейси живет в Австралии, у него три ребенка. На каких условиях вы договорились о сотрудничестве?

— Договорились, что он будет с нами везде, где только сможет. Грубо говоря, он сам выбирает, когда ему удобно, и приезжает в команду.

— А что происходит в отсутствие Стейси?

— Работаю по его программе. Мы постоянно на связи.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Верно ли, что зимой главным, что ты меняла в своем теннисе, были передвижения по корту?

— Да, все именно так. Есть прогресс, но до идеала еще далеко. Могу запутаться при выборе решений в розыгрышах, но когда надо, двигаюсь хорошо.

— В феврале Турсунов рассказал нам , что ты остро реагировала на изменения в игре после неудач в розыгрышах, которые ранее предпочла бы завершить мощным выстрелом.

— Всегда страшно что-то менять, особенно когда ты закрыт и не готов к переменам. Мне не было страшно, но дискомфорт ощущала. Раньше ведь как было? Я знала, что не выдержу длинные розыгрыши, и простреливала на вылет. Попадала. А если нет — не расстраивалась, потому мне не было что терять в таких ситуациях. Сейчас я остаюсь в розыгрышах и нацеливаюсь на игру в целом, а не на эпизоды. Когда проигрываю, то это, конечно, неприятно. Кажется, ну вот я же уже столько всего сделала, чтобы выиграть очко, столько терпела и выдала свой максимум! Почему?!

В первой половине сезона много переживала из-за локальных неудач. Залипала в завершившихся розыгрышах, проигрывала следующие два и только потом включалась в борьбу. Не игра, а каша.

— Пришли ли вы с Турсуновым к тому, чтобы менять что-то еще в твоем теннисе?

— Я бы предпочла сперва научиться играть дисциплинировано. Научиться ответственно подходить к каждому розыгрышу, не забывая том, как двигаюсь. Пока эти компоненты не будут на должном уровне, не думаю, что нужно менять что-то еще. Иначе запутаюсь.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как бы ты оценила первые полсезона? Тебе не нужно было защищать много очков и, значит, ты могла укрепить позиции в рейтинге.

— И это еще одна проблема, с которой столкнулась! Я хотела набрать как можно больше очков, чтобы чувствовать себя свободнее. Почему-то решила, что должна выиграть Australian Open! А теперь понимаю, что не была готова побеждать.

Очковые успехи Соболенко в первую часть сезона в 2018 и 2019 годах Месяц Очки в 2018 году Очки в 2019 году Январь 130 Плюс 466 к январю 2018 года Февраль 18 Плюс 87 к февралю 2018 года Март 100 Плюс 30 к марту 2018 года Апрель 181 Минус 126 к апрелю 2018 года Май 60 Плюс 131 к маю 2018 года

— Почему?

— Потому что мыслила не в том направлении. Играла не для того, чтобы играть и побеждать, а чтобы потом мне было легче. Ожидания оказались завышенными. Они не давали оставаться в моменте и идти к намеченному шаг за шагом. Я зажалась…

Если бы да кабы, но через это, видимо, все равно необходимо пройти и осознать, что матчи существуют не для того, чтобы что-то защитить, подтвердить или где-то остаться. Это проверка твоих возможностей. Каждый раз ты должен доказывать, что достоин быть среди лучших.

— Говоря о завышенных ожиданиях, ты имеешь в виду собственные или давление со стороны?

— У меня были свои ожидания, и я знала, чего от меня ждут другие. Ты вроде бы говоришь себе, что на это не надо обращать внимания, но ты — человек.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Читала ваш материал « Соболенко перестала обыгрывать топов. Когда же она станет первой в мире? ». Ссылку на него мне кинул Дмитрий. Хочу поблагодарить вас за работу. У меня бывает не так много возможностей объяснить людям, что к чему, и вы в своем тексте кратко и по делу проговорили основные моменты. Надеюсь, болельщики смягчатся и не будут так агрессивно требовать от меня чего-то особенного.

Ведь если сравнивать начало прошлого сезона в моем исполнении и начало этого года, то вообще-то результаты даже улучшились. Тут смотря что с чем сравнивать.

— А если говорить о них, как о результатах игрока из топ-10?

— Тогда их нельзя назвать достойными. Если же отталкивать от себя, то не все так плохо, как я себя загоняла!

«Задача на вторую часть сезона — это challenge yourself, то есть бросить себе вызов»

— Когда ты перестала загоняться?

— Когда проиграла много «своих» матчей, и уже не было куда падать ниже.

— Когда?

— Наверное, это было в Чарльстоне. То есть перед грунтовым сезоном, который в этом году у меня не сложился. Грунт — покрытие, где особенно нужна дисциплина. Хотя в Старсбурге я дошла до полуфинала. То есть были проблески, которые настраивали на позитивный лад.

На траве стала находить себя и вспоминать, как бороться. Да, на Уиблдоне немного не сложилось, и, думаю, опять из-за завышенных ожиданий. Мол, вот уже, нашла свой теннис! Сейчас должна показать! И опять — та же ошибка. Ну что ж? Видимо, путь к стрессоустойчивости и стабильности лежит через работу над такими ошибками.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Когда я просматривал сетку Уимблдона, то волновался за результат твоей возможной встречи во втором раунде с 15-летней Кори Гауфф, так как с молодыми теннисистками у тебя выходят сложные матчи.

— Не видела и не знала, кто такая Гауфф, когда готовилась к старту на Уимблдоне. Думала, что Винус Уильямс обыграет ее, но нет.

А вообще — речь не о возрасте, а о манере игры некоторых молодых соперниц. Например, Аманда Анисимова играет очень чисто для 17 лет. В нашем с ней последнем матче на «Ролан Гаррос» я в принципе все делала правильно. Придерживалась плана, а потом стала рисковать. Зря. Пока не торопилась, оставалась в борьбе. Матч с Даяной Ястремской в Страсбурге? Она простреляла весь матч. Очень активно сыграла, а я была пассивна…

У меня нет комплекса в играх с малолетними теннисистами. Просто те люди, о которых мы говорим, показывают высокий класс. То, что они делают, у меня вызывает только уважение. Вспоминаю себя в их возрасте и понимаю, что была далека от их уровня сегодня.

Что Арине нужно защищать летом и осенью? Месяц Очки в 2018 году Очки в 2019 году Июнь 60 (Хертогенбос)

1 (Мальорка)

305 (Истборн) Минус 264 к июню 2018 года Июль 10 (Уимблдон)

1 (Сан-Хосе) 10 (Уимблдон)

Сhallenge yourself Август 105 (Монреаль)

350 (Цинциннати)

470 (Нью-Хейвен)

240 (US Open) Сhallenge yourself Сентбярь 1 (Квебек)

900 (Ухань)

215 (Пекин) Сhallenge yourself Октябрь 60 (Тяньцзинь)

160 (Чжухай) Сhallenge yourself

— Меж тем среди игроков в возрасте до 23-х лет ты вторая в мире.

— Жалко, что не ведут такого рейтинга! Но мне нравится.

— А белорусские болельщики сокрушаются: что идет не так и когда Арина станет первой ракеткой мира?

— Когда-когда? Когда буду готова. Игра на уровне топ-30 есть у многих теннисисток. Бить по мячу в туре умеют все, а дальше — вопрос головы. И тем не менее приятно, что люди думают о том, когда я стану первой. Значит, высоко оценивают мой потенциал.

— Каким ты видишь вторую часть сезона?

— Говорила об этом со своим психологом Ириной Конон, довольно-таки известным специалистом в Беларуси, а также с другими психологами и топовыми игроками. Так вот моя задача — это challenge yourself, то есть бросить себе вызов. Это будет проверка, а смогу ли я! Первое, что приходит в голову, — конечно, смогу!

— Будешь ли ты себя ругать и корить за вылет из топ-10?

— Нет.

— Из топ-20?

— Нет. В начале сезона — да, стала бы. Не знаю, что бы я сделала, случись такое. А теперь отношение такое: ну вылетела, и что? Как залетела, так и вылетела. Каждая неделя может поменять все.

— То есть ты перестала требовать от себя результат здесь и сейчас, а хочешь показать его на дистанции, так?

— Да.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как проводишь время дома, в Минске, в этот раз?

— У меня была изнурительная неделя подготовки к игре на харде. Очень устала, так что рада выходному дню в субботу. Сходила в баню, поплавала — вот так отдыхаю. Стараюсь проводить время с семьей и друзьями, а также пообщаться с теми, с кем давно стоило поговорить. До среды буду тренироваться, а там — улечу в США. Первый турнир — в Сан-Хосе.

Из интревью с Дмитрием Турсуновым в сентябре 2018-го: «Это только кажется, что Арине больше не о чем думать, кроме как заявляться на турниры и играть в теннис. […] Не знаю, чья это зона ответственности — Арины или ее агента. Я узнал о ситуации в момент, когда прозвучали слова: „Ой, мы забыли записаться в Сан-Хосе!“ — „Ну, ок“».

— Сан-Хосе? Это же туда в прошлом году ты с командой отправилась на турнир без заявки, и потому пришлось проходить квалификацию?

— В этот раз такого не будет!