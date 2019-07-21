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«Почему-то решила, что должна выиграть Australian Open». Соболенко - о сезоне и завышенных ожиданиях
Источник материала: Tut.by
Под руководством тренера Дмитрия Турсунова Арина Соболенко высоко забралась в рейтинге WTA менее чем за год, однако затем рост результатов теннисистки замедлился. С начала 2019-го, в свой первый сезон в топ-10, у Арины нет побед над игроками из первой десятки, на турнирах серии «Большого шлема» она рано выбывает, а последний финал в одиночном разряде сыграла в январе. В интервью SPORT.TUT.BY Арина оценила этот этап карьеры, который, казалось, должен был стать для нее периодом больших возможностей, но вышло иначе.
«Уволить Турсунова? Да, это поможет на коротком отрезке, а там — все равно погрязнешь в старых проблемах»
— В июне 2018 года ты стала работать вместе с Дмитрием Турсуновым, будучи 45-й ракеткой мира, а сейчас ты 10-я. Благодаря чему вы этого добились?
— Было и есть много моментов, которые нужно менять в моей игре. Дмитрий научил видеть важные моменты в матчах. Объяснил, к чему может привести тот или иной розыгрыш и где нужно кровь из носу цепляться за них. Тренер предложил сделать мой теннис более надежным и стабильным. Я бы сказала, что незначительные изменения привели к весомым победам, а чтобы продолжать развиваться, необходимо предпринимать значимые действия, чему посвящена наша работа теперь.
— В начале сезона 2018 года у тебя было три победы в матчах на турнирах категории «Премьер» и выше, а с Турсуновым в Истборне ты сразу дошла до финала соревнований. Хоть и прошел уже год, но ваш старт по-прежнему вызывает восторг!
— Получилось, потому что у нас были правильные отношения с тренером, хорошая атмосфера в команде, уверенность в том, что все делаю как нужно. С матчами, в которых были добыты тяжелые победы над топовыми игроками, уверенность крепла. В играх дальше по сетке было даже легче, чем в начале.
— Твоя команда — это кто?
— Состав не сильно изменился по сравнению с тем, что было летом 2018-го. Это тренер Дмитрий Турсунов, спарринг-партнер Антон Дубров, тренер по физподготовке Джейсон Стейси, который подключился к нам в предсезонку примерно в ноябре-декабре. Команда — это также физиотерапевт Павел Дриневский, а в широком смысле были и остаются членами моей команды Александр Васильевич Шакутин (до мая 2017 года возглавлял Белорусскую теннисную федерацию. — Прим.ред.), который всегда прикроет меня и поможет в тяжелой ситуации, и Александр Лукашенко. Конечно, хорошо родиться в стране, где президент поддерживает спорт как никто другой и готов прийти на помощь в трудную минуту. Это бесценно.
— На турнире в Риме ты появилась без Турсунова, потом он снова оказался с тобой. Что это было?
— Сами понимаете, что сейчас такой период, когда много ссор и нервов. Много вопросов и избыточной тревожности. На этом фоне случаются конфликты с тренером. Возможно, они выглядят неуместными и глупыми. А что касается Рима, то я просто сказала Дмитрию, что нам нужно взять паузу, потому что становится только хуже. Решила, что лучше возьму паузу на несколько дней и подготовлюсь одна, сыграю, а там мы подумаем, что делать дальше.
— То есть пауза — твоя инициатива?
— Это было общее решение. Может быть, я его озвучила, но, думаю, желание перезарядиться имелось с обеих сторон.
— Турсунов после Уимблдона по-прежнему твой тренер?
— Да, ничего не изменилось. Не вижу проблемы в Дмитрие. Проблема во мне. Нужно справиться с эмоциями, ожиданиями, расстройствами и напряжением. Дмитрий переживает за меня, реально нервничает и искренне желает помочь. Тут сомнений нет.
Ну да, возможно, ему стоило бы развить педагогические качества. Где-то он реагирует чересчур эмоционально, хотя как опытный мужчина мог бы сдержаться… Понятно, что каждому в чем-то нужно учиться. Однако как профессионал Дмитрий очень хорош, вопросов нет. Он идет на многие жертвы, чтобы помочь мне. Менять такого тренера и такого человека на кого-то еще не собираюсь.
— Складывается впечатление, что его грубая манера речи подходит тебе.
— Я не считаю, что Дмитрий — грубый.
— «
— Да, на корте — бывает. В моменты, когда меня несет, есть смысл сказать «заткнись» или что-то подобное.
— Трудно представить, чтобы кто-то еще, кроме Турсунова, мог с тобой так говорить.
— Да, и это противно! Если не могут, значит, играют, а не остаются собой, что ли? Играют роль ради какой-то выгоды или в страхе быть уволенным?
Я ценю, что в момент, когда это нужно, Дмитрий может сказать «заткнись», чтобы мы как можно скорее перешли от обсуждения случившегося к чему-то продуктивному. Он знает, что, может быть, обидит меня неправильно подобранными словами… И тем не менее уволить тренера за то, что он сказал мне «заткнись», когда я несу какую-то хрень, — это считаю, неумно!
Много хороших тренеров, согласна. Но если говорить обо мне, о моем характере, то Дмитрий подходит мне. Давно говорю, что нашла своего тренера.
— Уверенная позиция, притом что самым простым выходом из кризиса видится увольнение тренера.
— Да, и это поможет на коротком отрезке! Ты выступишь хорошо на нескольких турнирах, а там — все равно погрязнешь в старых проблемах. Зачем тогда это надо? Зачем потом сокрушаться и быть недовольным, что новый человек рядом ведет себя неестественно, будто играет какую-то роль?
Если менять людей вокруг с высокой частотой, может получиться так, что вокруг будут одни льстецы. А мне не хочется иллюзий. Мне нужна правда.
— Как ты шла к этой мысли?
— Ох, если честно, хочется, чтобы кто-то другой решал за тебя! Полсезона добивалась этого от команды. Говорила: «Давайте вы решите, что мне делать». После очередных ссор поняла, что пора принять ответственность. Ну, а кто еще это сделает? В конце концов это ты…
— …босc?
— Босс? Да, пожалуй. Моя команда так или иначе предоставляет мне право выбора. Если мне кажется что-то неочевидным, то пусть зигзагами, но команда подведет меня к верному решению.
«Ожидания оказались завышенными. Я зажалась…»
— В межсезонье ты отпахала под присмотром тренера по физподготовке Стейси.
— Мне нравится, что мы получили на выходе. Конечно, я стала мощнее, что вызвало у людей разные эмоции. Говорили, что я сильно прибавила в весе. Я же скажу, что чувствую контроль над телом и силу. Мы движемся в правильном направлении. Джейсон — мегапрофессионал, он знает свое дело.
— Стейси живет в Австралии, у него три ребенка. На каких условиях вы договорились о сотрудничестве?
— Договорились, что он будет с нами везде, где только сможет. Грубо говоря, он сам выбирает, когда ему удобно, и приезжает в команду.
— А что происходит в отсутствие Стейси?
— Работаю по его программе. Мы постоянно на связи.
— Верно ли, что зимой главным, что ты меняла в своем теннисе, были передвижения по корту?
— Да, все именно так. Есть прогресс, но до идеала еще далеко. Могу запутаться при выборе решений в розыгрышах, но когда надо, двигаюсь хорошо.
—
— Всегда страшно что-то менять, особенно когда ты закрыт и не готов к переменам. Мне не было страшно, но дискомфорт ощущала. Раньше ведь как было? Я знала, что не выдержу длинные розыгрыши, и простреливала на вылет. Попадала. А если нет — не расстраивалась, потому мне не было что терять в таких ситуациях. Сейчас я остаюсь в розыгрышах и нацеливаюсь на игру в целом, а не на эпизоды. Когда проигрываю, то это, конечно, неприятно. Кажется, ну вот я же уже столько всего сделала, чтобы выиграть очко, столько терпела и выдала свой максимум! Почему?!
В первой половине сезона много переживала из-за локальных неудач. Залипала в завершившихся розыгрышах, проигрывала следующие два и только потом включалась в борьбу. Не игра, а каша.
— Пришли ли вы с Турсуновым к тому, чтобы менять что-то еще в твоем теннисе?
— Я бы предпочла сперва научиться играть дисциплинировано. Научиться ответственно подходить к каждому розыгрышу, не забывая том, как двигаюсь. Пока эти компоненты не будут на должном уровне, не думаю, что нужно менять что-то еще. Иначе запутаюсь.
— Как бы ты оценила первые полсезона? Тебе не нужно было защищать много очков и, значит, ты могла укрепить позиции в рейтинге.
— И это еще одна проблема, с которой столкнулась! Я хотела набрать как можно больше очков, чтобы чувствовать себя свободнее. Почему-то решила, что должна выиграть Australian Open! А теперь понимаю, что не была готова побеждать.
— Почему?
— Потому что мыслила не в том направлении. Играла не для того, чтобы играть и побеждать, а чтобы потом мне было легче. Ожидания оказались завышенными. Они не давали оставаться в моменте и идти к намеченному шаг за шагом. Я зажалась…
Если бы да кабы, но через это, видимо, все равно необходимо пройти и осознать, что матчи существуют не для того, чтобы что-то защитить, подтвердить или где-то остаться. Это проверка твоих возможностей. Каждый раз ты должен доказывать, что достоин быть среди лучших.
— Говоря о завышенных ожиданиях, ты имеешь в виду собственные или давление со стороны?
— У меня были свои ожидания, и я знала, чего от меня ждут другие. Ты вроде бы говоришь себе, что на это не надо обращать внимания, но ты — человек.
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Ведь если сравнивать начало прошлого сезона в моем исполнении и начало этого года, то вообще-то результаты даже улучшились. Тут смотря что с чем сравнивать.
— А если говорить о них, как о результатах игрока из топ-10?
— Тогда их нельзя назвать достойными. Если же отталкивать от себя, то не все так плохо, как я себя загоняла!
«Задача на вторую часть сезона — это challenge yourself, то есть бросить себе вызов»
— Когда ты перестала загоняться?
— Когда проиграла много «своих» матчей, и уже не было куда падать ниже.
— Когда?
— Наверное, это было в Чарльстоне. То есть перед грунтовым сезоном, который в этом году у меня не сложился. Грунт — покрытие, где особенно нужна дисциплина. Хотя в Старсбурге я дошла до полуфинала. То есть были проблески, которые настраивали на позитивный лад.
На траве стала находить себя и вспоминать, как бороться. Да, на Уиблдоне немного не сложилось, и, думаю, опять из-за завышенных ожиданий. Мол, вот уже, нашла свой теннис! Сейчас должна показать! И опять — та же ошибка. Ну что ж? Видимо, путь к стрессоустойчивости и стабильности лежит через работу над такими ошибками.
— Когда я просматривал сетку Уимблдона, то волновался за результат твоей возможной встречи во втором раунде с 15-летней Кори Гауфф, так как с молодыми теннисистками у тебя выходят сложные матчи.
— Не видела и не знала, кто такая Гауфф, когда готовилась к старту на Уимблдоне. Думала, что Винус Уильямс обыграет ее, но нет.
А вообще — речь не о возрасте, а о манере игры некоторых молодых соперниц. Например, Аманда Анисимова играет очень чисто для 17 лет.
У меня нет комплекса в играх с малолетними теннисистами. Просто те люди, о которых мы говорим, показывают высокий класс. То, что они делают, у меня вызывает только уважение. Вспоминаю себя в их возрасте и понимаю, что была далека от их уровня сегодня.
— Меж тем среди игроков в возрасте до 23-х лет ты вторая в мире.
— Жалко, что не ведут такого рейтинга! Но мне нравится.
— А белорусские болельщики сокрушаются: что идет не так и когда Арина станет первой ракеткой мира?
— Когда-когда? Когда буду готова. Игра на уровне топ-30 есть у многих теннисисток. Бить по мячу в туре умеют все, а дальше — вопрос головы. И тем не менее приятно, что люди думают о том, когда я стану первой. Значит, высоко оценивают мой потенциал.
— Каким ты видишь вторую часть сезона?
— Говорила об этом со своим психологом Ириной Конон, довольно-таки известным специалистом в Беларуси, а также с другими психологами и топовыми игроками. Так вот моя задача — это challenge yourself, то есть бросить себе вызов. Это будет проверка, а смогу ли я! Первое, что приходит в голову, — конечно, смогу!
— Будешь ли ты себя ругать и корить за вылет из топ-10?
— Нет.
— Из топ-20?
— Нет. В начале сезона — да, стала бы. Не знаю, что бы я сделала, случись такое. А теперь отношение такое: ну вылетела, и что? Как залетела, так и вылетела. Каждая неделя может поменять все.
— То есть ты перестала требовать от себя результат здесь и сейчас, а хочешь показать его на дистанции, так?
— Да.
— Как проводишь время дома, в Минске, в этот раз?
— У меня была изнурительная неделя подготовки к игре на харде. Очень устала, так что рада выходному дню в субботу. Сходила в баню, поплавала — вот так отдыхаю. Стараюсь проводить время с семьей и друзьями, а также пообщаться с теми, с кем давно стоило поговорить. До среды буду тренироваться, а там — улечу в США. Первый турнир — в Сан-Хосе.
— Сан-Хосе? Это же туда в прошлом году ты с командой отправилась на турнир без заявки, и потому пришлось проходить квалификацию?
— В этот раз такого не будет!
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«Почему-то решила, что должна выиграть Australian Open». Соболенко - о сезоне и завышенных ожиданиях
С начала 2019-го у Арины Соболенко нет побед над игроками из топ-10, на турнирах серии «Большого шлема» она рано выбывает, а последний финал в одиночном разряде сыграла...
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