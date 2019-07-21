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Юбилейный сезон «Классики у Ратуши с velcom | A1» открылся концертом Государственного академического симфонического оркестра

22.07.2019 15:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

20 июля в Минск вернулся фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1». На сцене на площади Свободы выступил Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением Александра Анисимова. Субботние концерты классики у Ратуши продлятся до 31 августа.

Полюбившийся многим минчанам фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1» в этом году отмечает свой первый юбилей — впервые классическая музыка под открытым небом зазвучала на площади Свободы пять лет назад. Послушать первый минский концерт юбилейного сезона фестиваля, который неизменно проводится при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома, пришли 6 тысяч человек.

Приоритетом программы маэстро Анисимов определил лучшие образцы симфонической западноевропейской (Германия, Австрия, Италия, Франция) и славянской музыки (Россия, Польша, Чехия, Беларусь). Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь исполнил для них произведения известных композиторов разных эпох и стран: от Моцарта до Чайковского, от Монюшко до Дворжака и от Вивальди до Равеля. Во время исполнения концерта для скрипки «Лето» Антонио Вивальди соло на скрипке исполнила заслуженная артистка Беларуси Юлия Стефанович. 

«Классика у Ратуши с velcom | A1» уже пятый год старается удивлять своих слушателей – тем более в юбилейный сезон. Мы гордимся программой фестиваля этого года: она продумывалась таким образом, чтобы каждый слушатель, от искушенных любителей классики до новичков и даже случайных прохожих, нашел в ней что-то свое. Для velcom | A1 как для участника крупного европейского холдинга особенно важно то, что благодаря фестивалю мы можем объединять не только лучшие произведения классических композиторов и лучшие коллективы страны, но и музыкальные культуры европейских стран. А еще – тысячи зрителей, без которых сегодня уже сложно представить концерты нашего фестиваля», – отметила начальник управления маркетинговых коммуникаций velcom | A1 Елена Бычкова.

В честь юбилея фестиваль проходит сразу в пяти областных городах Беларуси: Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и Минске. Минские концерты продлятся до 31 августа. Впереди – еще пять «классических суббот» под открытым небом и пять встреч как с уже хорошо знакомыми всем поклонникам фестиваля коллективами, так и новыми участниками.

Все концерты в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» можно посетить совершенно бесплатно. Кроме того, телеком-оператор velcom | A1 поделится со всеми желающими прямыми трансляциями и записями всех шести минских концертов. Посмотреть их можно будет при помощи видеосервиса VOKA – бесплатно на любом устройстве и в сети любого оператора связи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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20 июля в Минск вернулся фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1». На сцене на площади Свободы выступил Государственный академический симфонический оркестр...
 
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