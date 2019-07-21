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В Гомеле водителю автобуса стало плохо за рулем, он врезался в столб

22.07.2019 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле водителю автобуса стало плохо за рулем, он врезался в столб
УГАИ Гомельского облисполкома / БЕЛТА

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 22 июля. По предварительной информации, 43-летнему водителю автобуса маршрута 7а «Вокзал - микрорайон Кленковский» стало плохо за рулем.

В Гомеле водителю автобуса стало плохо за рулем, он врезался в столб В Воложинском районе водитель рейсового автобуса скончался прямо за рулем

По сведениям УГАИ УВД Гомельского облисполкома, мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе водитель. Все они отправлены в больницу.

В аварии также поврежден столб, он упал на землю. Из-за этого движение троллейбусов в части города затруднено. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

 
 
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В результате инцидента в больнице оказались четыре человека.
 
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