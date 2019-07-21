24 июля в Быхове пройдет традиционный крестный ход

Источник материала: Маяк Преднепровья

24 июля 2019 года, в день празднования Барколабовской иконы Божией Матери, в г. Быхове состоится праздничный крестный ход, который пройдет от Троицкого храма города до Вознесенского Барколабовского женского монастыря, где хранится чудотворный образ Божией Матери.

Крестный ход возглавит благочинный Быховского благочиннического округа, настоятель Троицкого храма г. Быхова протоиерей Николай Павлович. Начало крестного хода с 6:30 до 7:00.

Участники крестного хода преодолеют 12 километров пути со списком Барколабовской иконы Божией Матери и прибудут в монастырь к началу Божественной литургии.

Богослужение возглавит архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний в сослужении епископа Бобруйского и Быховского Серафима и епископа Слуцкого и Солигорского Антония.

Начало Божественной литургии в 9:30.

Так же, накануне праздника, 23 июля из Могилевской епархии начнет движение ежегодный крестный ход, который преодолеет 40-километровый путь, пролегающий из Никольского монастыря г. Могилева до Вознесенского монастыря в д. Барколабово Быховского района.

Программа крестного хода из Могилева http://mogeparhia.by

Барколабовская икона Пресвятой Богородицы — одна из главных святынь Восточной Беларуси. Согласно легенде, в 50-х годах XVII-го века в окрестностях Быхова был проездом московский воевода. В обозе он вез икону. Внезапно в селе Барколабово, у женского Вознесенского монастыря, обоз остановился. Лошади стали как вкопанные, и никто не мог сдвинуть их с места. Воевода вспомнил об иконе и понял это как повеление свыше — преподнести святыню в дар обители. По преданию, этим воеводой был князь Семен Пожарский. Игумения Фотиния приказала поставить икону в центре монастырского Вознесенского храма, но ночью образ сам собой переместился ближе к церковной стене.

Икона особенно прославилась чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года чудотворную икону принесли в Троицкий храм Быхова. 24 июля 2010 года древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель.