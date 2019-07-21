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Один день из жизни юных туристов Дзержинского района

22.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям побывали в гостях у юных туристов в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!».

Летняя пора в жизни детей — это период накопления новых сил, здоровья, новых знаний. Летом в лагере дети должны многому научиться: играть в новые игры, найти новых друзей, раскрыть свои таланты, позитивно отдохнуть и набраться новых сил. Именно за этим приехали 120 мальчишек и девчонок с разных уголков Дзержинского района в д. Станьково, чтобы провести 18 дней в профильном туристско-краеведческом лагере «Турист», который расположился на базе ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения».

Работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям побывали в гостях у юных туристов в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!».




Интересное и познавательное мероприятие началось с беседы, в ходе которой ребята вспомнили об основных опасностях в летний период. Это период летних опасностей, которые подстерегают ребенка практически на каждом шагу. Спасатели акцентировали внимание на правила безопасности на улице в жаркую погоду и поведения на водоемах летом.

Так же напомнили детям как правильно вести себя при пожаре в квартире, по какому номеру вызывать спасателей и что делать, если разбился дома градусник.

После занимательного диалога ребятам продемонстрировали пожарный аварийно-спасательный автомобиль ЗИЛ 130, а также все оборудование, которое используют пожарные во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Все желающие смогли примерить на себя боевую одежду спасателя-пожарного и оказаться за рулем пожарного автомобиля.






 
 
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Работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям побывали в гостях у юных туристов в рамках республиканской акции «Каникулы...
 
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