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Команда «Штадлер Минск» участвует в корпоративном турнире Кубок бизнеса по футболу

22.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 14 по 28 июня впервые команда «Штадлер Минск» участвует в корпоративном турнире Кубок бизнеса по футболу.

Стоит отметить, что в 2019 году к Кубку бизнеса присоединилось немало новых команд. Среди них «Штадлер Минск» — известный швейцарский производитель поездов, один из заводов которого находится под Минском в городе Фаниполь.

По словам руководителя проектов строительства предприятия Олега Козлова, для футбольной команды «Штадлер Минск» это не только первый Кубок бизнеса, но и первый подобный турнир: «Цели, ради достижения которых мы инвестируем в корпоративную футбольную команду, абсолютно понятны. Футбольный турнир – это всегда новая обстановка, новые соперники и цели, проверка характера, эмоциональная разрядка. Все это укрепит взаимопонимание между сотрудниками в условиях неформальной обстановки и как следствие окажет положительное влияние на сплоченность коллектива. Также здорово, что турнир проходит летом на свежем воздухе. Так что мы рады, что Кубок бизнеса по футболу станет не только одним из этапов тимбилдинга, но и здоровым времяпрепровождением для наших сотрудников».

Игры проходят на полях Республиканского центра олимпийского резерва по адресу: г. Минск, ул. Семашко, 13.

С расписанием игр можно ознакомиться ЗДЕСЬ.






 
Теги: Минск
 
 
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С 14 по 28 июня впервые команда «Штадлер Минск» участвует в корпоративном турнире Кубок бизнеса по футболу.
 
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