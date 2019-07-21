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Лукашенко предложил ЕС развивать отношения с Беларусью

22.07.2019 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 22 июля, Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, пишет «БелТА». Президент заявил, что наша страна готова укрепить отношения с Европейским союзом.

Со слов Лукашенко, препятствий для этого нет. Он отметил: «Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас».

По мнению президента, за последние годы отношения между Беларусью и ЕС развиваются куда эффективнее, чем раньше. С этим согласилась Викторин. К слову, вскоре ее место займет другой человек, а она отправится представлять интересы ЕС в Амрению. В июле на ее должность выдвинули Дирка Шубеля. Сейчас он начальник управления России Европейской службы внешних действий.

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Сегодня, 22 июля, Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, пишет «БелТА». Президент заявил, что наша страна готова...
 
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