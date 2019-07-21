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Лукашенко предложил ЕС развивать отношения с Беларусью
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 22 июля, Александр Лукашенко встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин,
Со слов Лукашенко, препятствий для этого нет. Он отметил: «Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас».
По мнению президента, за последние годы отношения между Беларусью и ЕС развиваются куда эффективнее, чем раньше. С этим согласилась Викторин. К слову, вскоре ее место займет другой человек, а она отправится представлять интересы ЕС в Амрению. В июле на ее должность выдвинули Дирка Шубеля. Сейчас он начальник управления России Европейской службы внешних действий.
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