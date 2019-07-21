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Петиция: беларусы требуют, чтобы Wildberries не брал деньги за самовывоз вещей
Источник материала: KYKY>
Беларусы заметили, что интернет-магазины одежды нарушают закон. Люди требуют ввести бесплатный самовывоз товаров и составили по этому поводу петицию – ее
Чего хотят беларусы?
Авторы петиции обратили внимание на то, что многие компании с офисами в Беларуси берут деньги за самовывоз (некоторые – по пять или семь рублей). Это также касается магазина wildberries.by, хотя на его сайте есть пометка «Бесплатная доставка». Тот факт, что проблема актуальна, подтверждают отзывы недовольных покупателей. А это противоречит закону: МАРТ
Министерству похожий вопрос уже задавали. Оно ответило, что покупатель всегда может отказаться от доставки товара и забрать его самостоятельно. К затратам это привести не должно, потому что так услугу по перевозке не окажут. За что платить? По этой причине беларусы настаивают, чтобы магазины стали работать по принципам МАРТ. Они просят проверить, насколько это легально в случае с «Вайлдберриз», и уточнить закон, чтобы подобные случаи не повторялись.
Куда направят обращение?
Через шесть дней петицию направят в МАРТ. Сейчас ее подписали 43 человека. Если вы разделяете эту идею, можете присоединиться – для этого перейдите по
Фото обложки: Misha Gordin.
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Беларусы заметили, что интернет-магазины одежды нарушают закон. Люди требуют ввести бесплатный самовывоз товаров и составили по этому поводу петицию – ее...
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