В Мозырском районе пьяный бесправник на VW врезался в дерево и погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с деревом в Мозырском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





Авария произошла 21 июля, около 23.20, вблизи деревни Каменка. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen Golf двигался по 9-му километру трассы Слобада — Б. Зимовищи — Каменка — Гостов, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.





В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем.

Также в ГАИ отметили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.