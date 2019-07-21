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В Мозырском районе пьяный бесправник на VW врезался в дерево и погиб

22.07.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с деревом в Мозырском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Авария произошла 21 июля, около 23.20, вблизи деревни Каменка. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen Golf двигался по 9-му километру трассы Слобада — Б. Зимовищи — Каменка — Гостов, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.


В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем.

Также в ГАИ отметили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
 
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