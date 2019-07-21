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Выезд в Польшу через пункт пропуска «Брузги» может быть затруднен из-за ремонта
Источник материала: Tut.by
Государственный пограничный комитет
«С 22 июля в сопредельном польском пункте пропуска „Кузница“ будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы», — говорится в сообщении.
В ведомстве просят учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-польскую границу.
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С 22 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при...
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