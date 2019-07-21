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Выезд в Польшу через пункт пропуска «Брузги» может быть затруднен из-за ремонта

22.07.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный пограничный комитет предупреждает о возможных трудностях с пересечением белорусско-польской границе на переходе «Брузги-Кузница».


Пункт пропуска «Брузги». Фото с сайта Госпогранкомитета

«С 22 июля в сопредельном польском пункте пропуска „Кузница“ будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы», — говорится в сообщении.

В ведомстве просят учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-польскую границу.

 
 
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С 22 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при...
 
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