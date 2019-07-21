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Погода на неделе: тепло и дождливо

22.07.2019 15:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

До конца недели сохранится дождливая погода, прогнозируют синоптики. Из хороших новостей: температура не будет падать, хоть уже и не превысит отметки в +30°С, как в первой половине лета.

23 июля погоду Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, лишь западные районы страны ночью будут находиться в поле повышенного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-восточной половине республики, утром и днем на большей части территории дожди, местами грозы и сильные дожди. Ночью и утром по западу слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная в середине дня +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

24 июля погоду обусловят малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада европейской территории России. Местами пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +21..+27°С.

25 июля Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, только в юго-восточных районах сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Существенных осадков не ожидается, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +22..+29°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
Теги: Новости
 
 
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До конца недели сохранится дождливая погода, прогнозируют синоптики. Из хороших новостей: температура не будет падать, хоть уже и не превысит отметки в +30°С, как в...
 
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