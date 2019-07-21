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Билеты на поезда городских региональных линий экономкласса начали продавать через терминалы самообслуживания

22.07.2019 14:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали первые 10 новых терминалов самообслуживания, в которых можно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, сообщили в пресс-центе БелЖД.

Терминалы имеют усовершенствованный функционал по сравнению с имевшимися и позволяют произвести оплату платежными карточками всех банков, включая международные, отметили представители железной дороги.

Устройства принимают оплату наличными денежными средствами (купюры, монеты) и выдают сдачу. На экранах отображается время отправления ближайших поездов в наиболее популярных направлениях.

Таким образом, в настоящее время проезд в поездах городских и региональных линий экономкласса можно оплатить:

  • в билетных кассах Белорусской железной дороги путем оформления проездного документа (билета) для разовой поездки в одном направлении или в направлении "туда и обратно";
  • в терминалах самообслуживания для оформления проездных документов.

Кроме того, в поездах городских линий оплатить проезд можно в поезде:

  • с использованием смарт-карты, на которую предварительно записаны тарифные единицы в кассах Минсктранса или Белорусской железной дороги, расположенных на станциях (остановочных пунктах) в границах обращения поездов городских линий;
  • с помощью платежных банковских карточек при проезде в 1 тарифной зоне (Минск—Беларусь, Минск—Койданово, Минск—Городище).

В сентябре Белорусская железная дорога планирует внедрить продажу электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами на своем официальном сайте (городские линии и региональные линии экономкласса).

С учетом расширения современных способов оплаты проезда в поездах с ненумерованными местами Белорусской железной дорогой принято решение об отказе от ранее применявшихся форм проездных документов в поездах городских линий — одноразовых билетов (талонов), подлежащих компостированию.

Белорусская железная дорога призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами железнодорожного транспорта и своевременно оплачивать проезд. Штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины, штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 БВ.

 
Теги: Минск
 
 
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На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали первые 10 новых терминалов самообслуживания, в которых можно оформить проездные документы на поезда...
 
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