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Билеты на поезда городских региональных линий экономкласса начали продавать через терминалы самообслуживания
Источник материала: Интерфакс
На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали первые 10 новых терминалов самообслуживания, в которых можно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, сообщили в пресс-центе БелЖД.
Терминалы имеют усовершенствованный функционал по сравнению с имевшимися и позволяют произвести оплату платежными карточками всех банков, включая международные, отметили представители железной дороги.
Устройства принимают оплату наличными денежными средствами (купюры, монеты) и выдают сдачу. На экранах отображается время отправления ближайших поездов в наиболее популярных направлениях.
Таким образом, в настоящее время проезд в поездах городских и региональных линий экономкласса можно оплатить:
Кроме того, в поездах городских линий оплатить проезд можно в поезде:
В сентябре Белорусская железная дорога планирует внедрить продажу электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами на своем официальном сайте (городские линии и региональные линии экономкласса).
С учетом расширения современных способов оплаты проезда в поездах с ненумерованными местами Белорусской железной дорогой принято решение об отказе от ранее применявшихся форм проездных документов в поездах городских линий — одноразовых билетов (талонов), подлежащих компостированию.
Белорусская железная дорога призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами железнодорожного транспорта и своевременно оплачивать проезд. Штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины, штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 БВ.
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Билеты на поезда городских региональных линий экономкласса начали продавать через терминалы самообслуживания
На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали первые 10 новых терминалов самообслуживания, в которых можно оформить проездные документы на поезда...
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