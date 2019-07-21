Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, сообщили в пресс-службе главы государства в понедельник.

"Документом предусматривается призвать в августе – ноябре 2019 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.