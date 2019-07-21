Беларусь намерена содействовать скорейшему восстановлению экономики Сирии - МИД

Источник материала: Интерфакс

Беларусь заинтересована в скорейшем восстановлении экономики Сирии и готова оказать полное в этом содействие.

"Мы хотим активно содействовать скорейшему восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии", - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам по итогам встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом в понедельник в Минске.

По его словам, стороны отмечают приоритетный характер развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Сирией.

"Уверены, что скорейшая стабилизация обстановки в Сирии и возрождение сирийского бизнеса будет способствовать росту деловой активности. Беларусь заинтересована в восстановлении того уровня многопланового и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, который существовал до начала вооруженного конфликта в Сирии", - продолжил глава МИД.

"Мы поддерживали сирийских друзей в самые тяжелые времена, и сегодня, когда мирная жизнь постепенно возвращается в страну, мы готовы принимать активное участие в восстановлении Сирии", - подчеркнул министр.

Кроме того, Макей отметил, что позиции Беларуси и Сирии по большинству актуальных вопросов международной жизни близки или совпадают.

"Конструктивный характер носит взаимодействие между Беларусью и Сирией в рамках ООН. Беларусь последовательно оказывает поддержку Сирии по резолюциям в отношении этой страны в рамках международных организаций, в уставных органах Организации по запрещению химического оружия против политизированного подхода и безосновательных нападок на Сирию со стороны ряда западных стран", - сказал он.

Глава МИД также сообщил, что Беларусь продолжит оказывать Сирии гуманитарную помощь. Так, напомнил министр, начиная с 2015 года сирийской стороне переданы уже четыре партии гуманитарной помощи, включавших продукты питания, детскую одежду и обувь, медикаменты и медицинское оборудование, а также технику и оборудование для восстановления народного хозяйства Сирии.